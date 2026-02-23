خبرگزاری مهر، گروه استانها: جاده در کهگیلویه و بویراحمد فقط یک مسیر ارتباطی نیست بلکه شریان حیاتی توسعه، گردشگری و اقتصاد استان است.
استانی که با وجود برخورداری از طبیعت کمنظیر و قرار گرفتن شهر یاسوج در جایگاه «پایتخت طبیعت ایران»، هنوز حتی یک متر آزادراه ندارد و عمده مسیرهای آن دوخطه، کوهستانی و پرپیچوخم است.
چهار فصل بودن استان و خنکای هوای آن در بهار و تابستان، موجی از گردشگران را روانه محورهای ارتباطی میکند، محورهایی که زیرساخت آنها متناسب با افزایش حجم تردد توسعه نیافته است.
در چنین شرایطی، نقاط حادثهخیز به گرههای کور ایمنی تبدیل میشوند که اگر بهموقع شناسایی و اصلاح نشوند، بهای آن با جان انسانها پرداخت میشود.
بر همین اساس، تمرکز بر شناسایی و رفع این نقاط، به یکی از اولویتهای اصلی مدیریت راههای استان تبدیل شده است.
۳۴ نقطه حادثه خیز جدید زیر ذرهبین ایمنی
در این رابطه مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد فعالانه در شناسایی کانونهای پرخطر ، گفت: ۳۴ نقطه حادثهخیز جدید در محورهای مواصلاتی استان شناسایی شده که عملیات اصلاحی آنها به طور میانگین ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
حمیدرضا پیمانجو با بیان اینکه اصلاح نقاط پرخطر نقش مستقیم در کاهش تلفات دارد، افزود: از مجموع ۱۳ نقطه حادثهخیز مصوب قبلی، ۱۲ نقطه به طور کامل رفع شده و تنها نقطه باقیمانده در ورودی لیکک است که بهزودی تکمیل میشود.
وی با استناد به آمار رسمی ابلاغی وزارتخانههای مربوطه تصریح کرد: میزان تلفات جادهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است و این در حالی است که هدفگذاری تعیینشده برای استان، کاهش ۱۰ درصدی بوده و در عمل، دو برابر تعهد تکلیفی محقق شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد توسعه سامانههای هوشمند را مکمل اصلاح فیزیکی راهها دانست و گفت: تعداد دوربینهای ثبت تخلف از ۲۱ به ۲۸ دستگاه افزایش یافته و با نصب ۵۴ دوربین جدید، این رقم تا پایان سال به ۷۵ دستگاه خواهد رسید.
به گفته وی، دوربینهای پایش تصویری نیز از ۱۴ به ۱۷ دستگاه افزایش یافته و با نصب هشت سامانه دیگر به ۲۵ دستگاه خواهد رسید و به این ترتیب مجموع سامانههای هوشمند جادهای استان تا پایان سال به ۱۰۰ دستگاه میرسد.
کاهش ۲۰ درصدی جانباختگان در ۱۰ ماهه امسال
در ادامه، رئیس پلیس راه استان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر از بهبود شاخصهای ایمنی خبر داد و اظهار کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۸ فقره تصادف فوتی در محورهای برونشهری ثبت شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۱ مورد بوده که کاهش ۱۴ درصدی را نشان میدهد.
سرهنگ حسن دانایار افزود: شمار جانباختگان نیز از ۱۹۳ نفر در سال گذشته به ۱۵۴ نفر در سال جاری رسیده که بیانگر کاهش ۲۰ درصدی است.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر تصادفات جرحی گفت: تعداد این تصادفات از ۲ هزار و ۵۲۶ مورد به یک هزار و ۶۱۴ مورد کاهش یافته که افت ۳۶ درصدی را نشان میدهد.
رئیس پلیس راه استان ادامه داد: شمار مجروحان با کاهش ۳۴ درصدی به ۲ هزار و ۵۳۶ نفر رسیده است.
وی همچنین از افزایش ۱۸ درصدی تصادفات خسارتی خبر داد و تصریح کرد: مجموع تصادفات ثبتشده در استان ۷ هزار و ۱۰۱ مورد بوده که در مجموع کاهش ۲ درصدی را تجربه کرده است.
۱۱ محور، کانون ۶۰ درصد تصادفات فوتی
سرهنگ دانایار با اشاره به تمرکز تصادفات در برخی مسیرها تأکید کرد: ۶۰ درصد تصادفات فوتی سه سال اخیر در ۱۱ محور پرخطر استان رخ داده است؛ موضوعی که نشان میدهد مدیریت و اصلاح این کریدورها میتواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش تلفات داشته باشد.
وی سرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه را از مهمترین علل بروز حوادث عنوان کرد و گفت: حدود ۵۰ درصد تصادفات نیز به شرایط جادهای بازمیگردد؛ مسئلهای که ضرورت بهسازی، تعریض، اصلاح هندسی و ارتقای علائم ایمنی را دوچندان میکند.
ایمنی؛ پیشنیاز توسعه گردشگری
به گزارش خبرنگار مهر، در استانی گردشگرپذیر با محورهای عمدتاً دوخطه و کوهستانی، ایمنسازی راهها نهتنها یک اقدام فنی بلکه پیشنیاز توسعه پایدار است.
کاهش تلفات ۲۰ درصدی نشان میدهد تمرکز بر اصلاح نقاط حادثهخیز، تقویت نظارت هوشمند و تشدید کنترلهای پلیسی میتواند مسیر کاهش سوانح را هموار کند، مسیری که استمرار آن، امنیت سفرهای نوروزی و تابستانی در کهگیلویه و بویراحمد را تضمین خواهد کرد.
نظر شما