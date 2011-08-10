فروش سوخت در جایگاه مرزی ایران - افغانستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهار ماهه نخست سال جاری متوسط فروش انواع فرآورده های نفتی در جایگاه دو منظوره سوخت مرزی دوغارون بیش از 662 هزار لیتر سوخت مایع به خودروهای ترانزیتی عرضه شده است.

بر این اساس در این مدت با عرضه حدود 790 میلیارد تومان فرآورده نفتی به خودروهای عبوری، فروش این جایگاه مرزی با افغانستان بیش از 94 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

در چهار ماهه نخست سال گذشته در مجموع 566 هزار لیتر سوخت مایع به خودروها عرضه شده است که در مجموع 450 میلیارد تومان درآمد نصیب اقتصاد ملی شده است.

هدف از راه اندازی جایگاه سوخت دوغارون در مرز مشترک با افغانستان، کنترل و مدیریت عرضه سوخت مایع به خودروهای ترانزیتی با افغانستان و عرضه فرآورده های مختلف نفتی با قیمت فوب خلیج فارس است.

در حال حاضر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی مدیریت سه جایگاه مشترک سوخت مرزی دوغارون (مرز افغانستان) و سرخس و لطف آباد درگز (مرز ترکمنستان) را بر عهده دارد.