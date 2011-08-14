ناگفته ها به روایت تصویر؛ از رویای فیلها تا اشک مادران قحطی زده

اولین تصویر امروز مربوط به تحرکات انتخاباتی حزب جمهوریخواه آمریکا برای معرفی نامزد این حزب بمنظور رقابت با باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی است.

هر چند شب گذشته در انتخابات ایالت آیووا "میشله بچمن" نفر وسط، توانست رای اکثریت را کسب کند اما "میت رامنی" نفر اول از سمت چپ، همچنان امید اول جمهوریخواهان برای انتخابات سال آتی است.

دومین تصویر امروز مربوط به ورزشهای آبی و لذت دوچندان آن در فصل تابستان است.

عکاس این تصویر در لحظه ای خاص عکسی از ا این شناگر گرفته که سر او در داخل حباب آب جای گرفته است.

سومین تصویر امروز مربوط به تحولات افغانستان و تلاش نیروهای ناتو برای خروج از این کشور است.

در این عکس ژنرال "مک کریستال" فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان دیده می شود که در حال ترسیم نقشه های نظامی نیروهای ائتلاف است.

تصویر بعدی مربوط به برگزاری مراسم های دینی مردم مسلمان جهان در ماه مبارک رمضان است.

در این عکس زنان مسلمان تایلند برای اقامه نماز در یکی از مساجد این کشور گردهم آمده اند.

پنجمین تصویر امروز مربوط به زیبائیهای موجود در غارها است.

در این عکس تصاویر زیبایی را می بینیم که توسط قطرات آبی که از سقف غار چکیده و یخ زده اند تشکیل شده اند.

و آخرین تصویر امروز مربوط به سومالی و رنج خانواده هایی است که کودکان خود را در اثر گرسنگی از دست می دهند.

در این تصویر چشمان اشک آلود یک مادر سومالیایی دیده می شود که کودک دوساله خود را در اثر گرسنگی از دست داده است.