قرارداد فاز سوم توسعه میدان نفتی دارخوین امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد فاز سوم طرح توسعه میدان نفتی دارخوین بعد از ظهر امروز به ارزش تقریبی 1.6 میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از چهار پیمانکار داخلی و در حضور رستم قاسمی وزیر نفت امضا شد.

هدف از امضای این قرارداد نفتی دستیابی به تولید روزانه 71 هزار بشکه نفت از لایه های فهلیان، ایلام و سروک است.

فاز اول طرح توسعه این میدان نفتی خرداد ماه سال 1384 راه اندازی شده بود که برای توسعه فاز دوم این میدان نفتی با سرمایه گذاری حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلاری، عملیات گسترده مین روبی در مساحتی 7.5 میلیون متر مربعی انجام شده است.



فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی دارخوین با ظرفیت تولید روزانه 160 هزار بشکه نفت خام با مشارکت انی ایتالیا بهمن ماه سال گذشته به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفته بود.



براساس با برنامه های در دست اجرای در شرکت ملی نفت ایران ظرفیت تولید نفت خام میدان دارخوین تا پنج سال آینده به 240 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.



در فازهای اول و دوم توسعه میدان دارخوین برداشت نفت خام از سازندهای فهلیان انجام گرفته است که در فاز سوم توسعه علاوه بر فهلیان از لایه های ایلام و سروک هم تا سقف 80 تا یکصد هزار بشکه در روز نفت برداشت خواهد شد.



هم اکنون تولید نفت از میدان دارخوین 100 درصد به روشهای صیانتی انجام می شود که برای اولین بار طرح تزریق گاز امتزاجی در این میدان نفتی راه اندازی شده است.



میدان نفتی دارخوین با حفر یک حلقه چاه اکتشافی در سال 1343 شمسی کشف شده است. میزان نفت درجای این میدان بالغ بر پنج میلیارد بشکه برآورد می شود که نزدیک به 1.27 تا 1.3 میلیارد بشکه نفت خام آن قابل استحصال است.

میدان دارخوین در 30 کیلومتری شمال خرمشهر و یکصد کیلومتری جنوب اهواز واقع شده است که با توسعه فاز سوم این میدان نفتی، تولید روزانه آن به حدود 240 هزار بشکه نفت خام افزایش می یابد.

در حال حاضر به منظور توسعه فاز سوم این میدان نفتی حفاری یک حلقه چاه توصیفی میدان دارخوین به پایان رسیده است و حفاری چاه دوم هم آغاز شده است.