معاون عمرانی استاندار فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم مصطفی محمد نجار خطاب به محسن اردکانی آمده است: به موجب این حکم و به پیشنهاد استاندار فارس و تائید معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، جنابعالی به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس منصوب می شوید.

امید می رود با استعانت پرودگار متعال، ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمانها و دستگاه های کشوری و لشکری استان و بهره گیری از استعداد و تجارب نیروهای لایق، متخصص وکار آمد در پیشبرد اهداف و سیاستهای دولت خدمتگزار در چهار چوب قوانین و مقررات جاری و تاکید و توجه به عمران استان با هدف خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر به مردم شریف استان و ارائه منظم گزارش و عملکرد به معاونت مذکور کوشا باشید. توفیق جناب عالی را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم.

محسن اردکانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است که در سوابق مدیریتی و اجرایی خود مسئولیتهایی از جمله 12 سال سابقه اجرایی در حوزه وزارت نیرو، مدت پنج سال رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان شیراز، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار تهران، عضو هیئت مدیره سازمان قطار شهری شیراز، عضویت ستاد اصلاح الگوی مصرف آب کشور، عضویت کمیته اجرایی خصوصی سازی صنعت آب و فاضلاب کشور، مشاور در امور سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی شورای اسلامی شهر شیراز داشته است.

کسب رتبه برتر دستگاه های اجرایی استان در سالهای 87 و 88 در دوره مدیریت اردکانی در شرکت آب و فاضلاب شهرستان شیراز از جمله سوابق مدیریتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس است.