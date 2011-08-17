57 ایستگاه توزیع برق در استان سمنان احداث شد

معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان در گفتگو با مهر گفت: طرح اصلاح و بهینه سازی 49 دستگاه پست های هوایی توزیع برق نیز به انجام رسیده است.

مجید مداح افزود: از شروع سال جاری تا به حال 19 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی با هزینه ای به مبلغ 3 میلیارد و 499 میلیون و چهارصد هزار ریال احداث گردیده است.



وی اضافه کرد: طرح اجرای 16 کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی و هوایی نیز در استان به انجام رسیده و اعتباری به میزان چهار میلیارد و 999 میلیون و 600 هزار ریال در این بخش صرف شده است.



مداح یادآور شد: از آغاز امسال تاکنون 1 هزار و هشتاد وشش دستگاه چراغ در سامانه روشنایی معابر استان با هزینه ای معادل 1 میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون ریال نصب و بهره برداری شده اند.



وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا به حال 4 هزار و هفتصد و چهل و چهار مشترک جدید جذب شرکت شده است، اظهار داشت: مجموع سرمایه گذاری انجام شده بابت پروژه های مورد اشاره 16 میلیارد و 968میلیون ریال می باشد.