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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

57 ایستگاه توزیع برق در استان سمنان احداث شد

57 ایستگاه توزیع برق در استان سمنان احداث شد

سمنان - خبرگزاری مهر: 57 ایستگاه هوایی برق با اعتباری معادل 6 میلیارد و 840 میلیون ریال در شبکه توزیع برق استان از ابتدای سال جاری تاکنون احداث شده است.

معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان در گفتگو با مهر گفت: طرح اصلاح و بهینه سازی 49 دستگاه پست های هوایی توزیع برق نیز به انجام رسیده است.

مجید مداح افزود: از شروع سال جاری تا به حال 19 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی با هزینه ای به مبلغ 3 میلیارد و 499 میلیون و چهارصد هزار ریال احداث گردیده است.

وی اضافه کرد: طرح اجرای 16 کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی و هوایی نیز در استان به انجام رسیده و اعتباری به میزان چهار میلیارد و 999 میلیون و 600 هزار ریال در این بخش صرف شده است.

مداح یادآور شد: از آغاز امسال تاکنون 1 هزار و هشتاد وشش دستگاه چراغ در سامانه روشنایی معابر استان با هزینه ای معادل 1 میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون ریال نصب و بهره برداری شده اند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا به حال 4 هزار و هفتصد و چهل و چهار مشترک جدید جذب شرکت شده است، اظهار داشت: مجموع سرمایه گذاری انجام شده بابت پروژه های مورد اشاره 16 میلیارد و 968میلیون ریال می باشد.
کد مطلب 1386013

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