نظارت بر فرآورده های خام دامی در گلستان تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی وفایی بعد از ظهر چهارشنبه در نهمین جلسه شورای هماهنگی دامپزشکی استان، از روسای شبکه ها خواست تا در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه موارد تخلف بهداشتی به جهت اهمیت موضوع سلامت جامعه انسانی مراکز متخلف به مراجع قانونی معرفی شوند.

مدیر کل دامپزشکی در ادامه گفت: وظیفه ما در مقابل بهداشت و سلامت جامعه امری انکار ناپذیر بوده و هر گونه کوتاهی در این زمینه مستقیم با سلامت انسان در ارتباط است.

وی گزارش جامعی از اهم فعالیتهای صورت گرفته از ابتدای ماه مبارک رمضان در اداره کل و شبکه های شهرستانی ارائه داد.

وفایی بر ادامه روند تشدید نظارتها بر مراکز عرضه و توزیع فراورده های خام دامی بویژه در ساعات غیر اداری تأکید کرد.