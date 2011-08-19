به گزارش خبرنگار مهر ، شروع جنگ ایران وعراق، هزاران نفر از رزمندگان ایرانی را به جبهه های نبرد حق علیه باطل کشاند و در اندک مدتی عده ای از رزمندگان توسط نیروهای عراقی دستگیر شده و به اسارت رفتند.

اگر نگاهی به آمار اسرای ایرانی در دوره هشت ساله جنگ بیاندازیم خواهیم دید در طول جنگ حدود 45هزار نفر از رزمندگان اسلام به اسارت در آمدند و حدود 25 هزار نفر دیگراز آنان مفقود الاثر شدند.

رفتارهای رزمندگان در مقابل شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی عراقیان آنچنان بود که سربازان عراقی را تحت تاثیر قرار داد.

اسیران با تدبیر و دلسوزی، توانستند معنای ماندن و زیستن را به مابیاموزند و نسبت به قضای الهی صبورتر از سنگ صبور بودند.

این اسیران سینه هایی فراخ تر از اقیانوس داشتند و از همه کس بریده و تنها به خدا پیوند خورده بودند بنابراین آزاده لقب گرقتند

روز 26 مرداد ماه 1369میهن اسلامی شاهد حضور کبوترانی بود که پس از سالها حضور در اسارت گاهها، قدم به خاک پاک میهن می گذاشتند و قاصدک آزادی در چنین روزی پیام آور رهایی بود.

این کبوتران از بند رسته به آغوش گرم ملت خویش برگشتند تا در عرصه های مختلف سرمشق و نمونه برای همگان بوده و ملت ایران بتواند با صلابت تر و مقاوم تر از گذشته در مقابل دشمنان اسلام و ایران بایستد.

در حقیقت آزدگان دلاور و سر افزار با الهام از مکتب انسان ساز اسلام و سیره ائمه اطهار و با درس گرفتن از زندگی انقلابی و حماسه ساز حضرت زینب که اسوه پایداری و صبر بودند، توانستند دوران دشوار اسارت را پشت سر گذاشته و شکوه مقاومت و سر افزاری را در صحیفه درخشان ایران اسلامی ثبت کنند و در مسیری گام بردارند که الگو و افتخار ایرانیان و همه مسلمانان شوند.

آزادگان مظهر اقتدار و صلابت ایران اسلامی هستند

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر اظهارداشت: آزادگان مهر تاییدی بر آرمان های نظام و انقلاب هستند.

محمد رضا صابری با بیان اینکه بازگشت آزادگان روحیه عجیبی به ملت ایران داده است، بیان کرد: آنچه حلاوت پیروزی رزمندگان را در کام ملت ایران دوچندان کرد بازگشت آزادگان بود.

وی افزود: اولین بار طرح موضوع مبادله اسرای جنگی در قطعنامه 528 مطرح شد و در بند چهار این قطعنامه تاکید مبرمی بر مبادله اسرا پس از ترک مخامصامات توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ شده است که این قطع نامه در 24 فوریه سال 1986 به اتفاق آرا تصویب شد.

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در 26 مرداد ماه سال 1369 اولین گروه آزادگان به کشور وارد شدند که مردم آنها را آزاده لقب داده و سفیران عشق خواندند.

صابری با بیان اینکه بازگشت آزادگان اثرات فوق العاده ای بر روحیه خانواده شهدا داشت، گفت: استقبال گرم ملت ایران از آزادگان سیلی محکمی به صدام زد.

وی افزود: آزادگان حرکت انفلاب را تسریع کردند و با مقاومت خود نشان دادند انقلاب مسیر درست را می پیماید و امام زمان از حامیان اصلی این نظام است.

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نسل امروز زیستن را در کنار کسانی تجربه می کنند که زندگی آنها ترجمان صبر، ایثار و مجاهدت است، کسانی که دیروز به قرب الهی رسیده و گرمی نفس شهادت را حس کرده و امروز خاموش بی ادعا در آبادانی میهن خویش می کوشند بنابراین باید این فرصت را قدر دانسته و از آن نهایت استفاده را کنند.

آزدگان ذخیره های الهی برای انقلاب هستند

نماینده مردم سرایان و فردوس در مجلس شورای اسلامی گفت: بازگشت آزادگان به وطن نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است.

محمد کریم عابدی با بیان این که آزادگان به امر امام برای دفاع از ارزش های اسلام و انقلاب جنگیدند و به اسارت گرفته شدند گفت: مقاومت این رزمندگان زیر وحشیانه ترین شکنجه ها به گونه ای بود زبانزد خاص و عام شدند ولی به هیچ وجه از صدام تمکین نکردند.

وی افزود: با بازگشت آزادگان باب جدیدی در تاریخ انقلاب باز شد و هر کدام از انها در صحنه های مختلف وارد شدند و با روحیه جهادی در توسعه اقتصادی وعلمی کشور تلاش کردند.

نماینده مردم سرایان و فردوس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آزدگان بعد از بازگشت به میهن اسلامی ابتدا به زیارت مرقد امام رفتند و سپس با رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بیعت کردند و در فتنه 88 ثابت کردند که با بصیرت تمام به انقلاب و آرمانهای امام وفادار هستند.

عابدی گفت: یکی از عواملی که زمینه ساز بازگشت آزادگان به ایران شد حمله عراق به کویت بود که دو روز بعد از این واقعه صدام تحت فشار نیروهای امریکایی وفشارهای بین الملی وادار با مبادله اسرا از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ شد.

وی با اشاره به این که در 22 مردادماه 1368براساس قانون حمایتی آزادگان ستاد رسیدگی به امور آزادگان تشکیل شد، گفت: این کمیته در اولین اقدام خود حدود چهار هزار اسیر ایرانی و عراقی را مبادله کرد.

نماینده مردم سرایان و فردوس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آزادگان سربازان صدیقی برای انقلاب و امام زمان هستند بنابراین نباید از بی مهری ها و پرگویی های برخی از افراد بهراسند بلکه باید باصلابت از انقلاب دفاع کرده و بدانند وارثان انقلاب مستضعفان هستند.

عابدی اظهارداشت: در حال حاضر در مجلس فراکسیونی به نام فراکسیون آزادگان وجود دارد که وظیفه رسیدگی به امور آزادگان برعهده این فراکسیون است.

پایداری انقلاب ثمره مقاوت آزادگان است

مسئول واحد ادبیات مقاومت و پایداری سازمان حفظ و نشر آثار شهدای خراسان جنوبی گفت: آزادگان رسولان انقلاب و اسلام هستند.

مهدی رحیم ابادی اظهار داشت: مردم اولین گروه آزادگانی را که وارد ایران شدند سفیران عشق خواندند.

وی افزود: آزادگان در نزد مردم از جایگاه برجسته ای برخوردار بودند چرا که مردم به آنها به چشم کاروان اسیران کربلا و اهل بیت امام حسین نگاه می کردند.

مسئول واحد ادبیات مقاومت و پایداری سازمان حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی تصریح کرد: در طول جنگ پنج هزار نفر از اسیران عراقی به ایران پناهنده شدند که گروهی از آنان با درخواست خود در مقابل صدام جنگیدند و به شهادت رسیدند که این امر نشان می دهد اسرای عراقی در ایران وضعیت مطلوبی داشتند.

رحیم آبادی با اشاره به اینکه ستاد رسیدگی به امور آزادگان بنابه دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است، گفت: این ستاد 270 واحد در سراسر کشور دارد که تاکنون برای 96 درصد از آزادگان اشتغال ایجاد کرده است.

وی بیان داشت: پنج هزار 300 نفر از آزادگان تحصیلات خود را بعد از بازگشت به ایران ادامه دادند که 365 نفر آنها در رشته های پزشکی و 406 نفر دیگر در سایر رشته ها تحصیل کردند.

مسئول واحد ادبیات مقاومت و پایداری سازمان حفظ و نشر آثار دفاع مقدس خراسان جنوبی اظهار داشت: در سال 1382 پرونده مفقودین ایران و عراق بسته شد و حدود 25 هزارنفر از مفقود الاثرها شهید اعلام شدند.

رحیم آبادی با بیان این که برگشت آزادگان یکی از نقاط مثبت در جنگ است گفت: آزادگان با بصیرت خود کانون روشنگری در مقابل استکبار هستند.

وی بیان داشت: داستان کوتاه اسیران و مجموعه رمان های تشنه از اولین آثار منتشر شده پیرامون آزادگان است.

مسئول واحد ادبیات مقاومت و پایداری سازمان حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی ادامه داد: جوانان باید از زندگی آزادگان درس گرفته در هیچ یک از برهه های تاریخی انقلاب را تنها نگذارند.

آزاده بیرجندی : برخورد سلیقه ای مهم ترین چالش آزادگان است

غلامرضا رخشانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بزرگترین مشکل آزادگان در سطح کشور عمل نکردن به قوانین حمایتی مصوب شورای نگهبان و مجلس است.

وی با اشاره به این که تبعیض های مختلفی بین آزادگان گذاشته می شود، گفت: عدم برابری آزادگان سرباز و آزادگان بسیجی از تسهیلات حمایتی به واسطه نقص در قوانین استخدامی از دیگر مشکلاتی است که آزادگان با آن روبرو هستند.

رخشانی تصریح کرد: قانون خاصی در خصوص حمایت از تشکل های فرهنگی آزادگان وجود ندارد و تعیین درصد جانبازی آزادگان نیز در استانهای مختلف تابع سلیقه مسئولان است.

وی بیان کرد: سیاست های دوگانه و متناقضی از سوی بنیاد شهید مرکز در خصوص آزادگان اعمال می شود و از دستگاه های اجرایی نظیر آموزش و پرورش که آزادگان زیادی را دارند حمایت خاصی در خصوص تکریم آزادگان صورت نمی گیرد.

آزادگان در بطن کشور جایگاهی ندارند

آزاده بیرجندی دیگری نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: قوانین حمایتی مصوب از آزادگان در دستگاه های اجرایی سطح پایین کشور ترتیب اثر داده نمی شود.

سید محمد مبرقعی افزود: آزادگان گنجینه های گرانبهایی هستند وتجربیات حاصل از ایثار و جانبازی این آزداگان حلال مشکلات کشور است ولی هیچ یک از نهادها، حتی نهادهای خلق کننده دفاع مقدس از تجربیات آزادگان استفاده نمی کنند.

آزاده بیرجندی تصریح کرد: 99 درصد از قوانین حمایتی مصوب از آزادگان در کشور اجرا نمی شود و علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و سایر مسئولان پیرو آرمان های انقلاب توجهی نسبت به این مسئله صورت نمی گیرد.

مبرقعی ادامه داد: علاوه بر بی عدالتی در اجرای قوانین، توجه به آزادگان تنها محدود به یک روز خاص شده که رسانه ها آن را پوشش می دهند و از جانب مسئولان در این زمینه فعالیت خاصی صورت نمی گیرد.

سرپرست بنیادشهید خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر از برگزاری همایش بزرگ آزادگان در استان خبر داد و اظهار داشت: در این همایش آزادگان پس از اقامه نماز مغرب و عشا برنامه های مختلفی با حضور خانواده های آزادگان استان برگزار خواهد شد.

علیرضا سالاری اکبرآباد افزود: ورود نمادین آزادگان با موتور سیکلت و اجرای تئاتر و سرود از برنامه های شاخص این همایش است.

وی با بیان این که آزدگان ذخیره های الهی هستند، گفت: باید تمامی دستگاه های اجرایی سطح استان سعی کنند تا برنامه ای در شان این شیر مردان برگزار کرده واز آنها تجلیل کنند.

سرپرست بنیادشهید خراسان جنوبی یادآور شد: روز آزاده تنها یک روز نیست بلکه مسئولان باید سعی کنند در تمامی روزها قدردان آزادگان بوده و از تجربیات ارزنده آنها استفاده کنند.

باتوجه به آنچه در این گزارش گفته شد اگر بخواهیم در تاریخ پر از حادثه انقلاب نقطه عطفی بیابیم حتما بازگشت آزادگان را نیز خواهیم دید چرا که اسوه های زندگی امروز ما در عرصه های مختلف آزادگان هستند آزادگانی که با شجاعت خود بر تارک تاریخ انقلاب خوش در خشیدند.