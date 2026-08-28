پیوند مهارت و اشتغال؛ رویکرد جدید دولت برای توانمندسازی نیروی کار

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منصوری صبح جمعه در جریان بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفهای کازرون در جمع خبرنگاران، مهارتآموزی هدفمند را یکی از الزامات توسعه اشتغال در این شهرستان عنوان کرد و از برنامهریزی برای تقویت آموزشهای متناسب با نیاز صنایع و ظرفیتهای اقتصادی منطقه خبر داد.
وی با بیان اینکه سیاست دولت چهاردهم در حوزه نیروی انسانی بر توانمندسازی و ایجاد فرصتهای شغلی استوار است، اظهار کرد: آموزش زمانی میتواند اثرگذار باشد که به نیاز واقعی بازار کار متصل شود و برای جوانان امکان ورود به عرصه اشتغال را فراهم کند.
معاون وزیر کار افزود: بر همین اساس، توسعه مراکز مهارتآموزی و طراحی دورههای آموزشی بر اساس ظرفیتهای هر منطقه در دستور کار قرار دارد و کازرون نیز از این برنامهها بهرهمند خواهد شد.
ظرفیتهای جدید برای آموزش صنعت نفت
معاون وزیر کار در ادامه به همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای با وزارت نفت اشاره کرد و گفت: در چارچوب تفاهمنامهای که سال ۱۴۰۲ با وزارت نفت به امضا رسید، دو کارگاه و یک ایستگاه فشارشکن در این منطقه تجهیز شده است.
به گفته وی، این زیرساختها زمینه را برای ارائه آموزشهای تخصصی در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی فراهم کرده و میتواند بخشی از نیاز صنایع جنوب کشور به نیروی انسانی ماهر را پاسخ دهد.
هنرستانها در کنار کارخانهها
منصوری یکی دیگر از محورهای مورد توجه سازمان را نزدیک کردن فضای آموزش به محیط واقعی کار دانست و گفت: ایجاد دیوارهای مشترک میان هنرستانها و واحدهای صنعتی، یکی از الگوهایی است که میتواند ارتباط میان دانشآموزان و صنعت را تقویت کند.
وی راهاندازی نخستین مرکز هنرستان فنی و حرفهای ایرانماه در کازرون را نمونهای از این رویکرد عنوان کرد و افزود: تجربههایی از این دست میتواند به تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بنگاههای اقتصادی کمک کند.
آموزش مهارتی از روستا تا صنعت
سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور همچنین از اجرای طرحهای جدید برای گسترش آموزشهای مهارتی در مناطق مختلف کازرون خبر داد و گفت: ایجاد مراکز «پیشگام مهارتآموزی تا اشتغال» با هدف پیوند دادن آموزش و اشتغال دنبال میشود.
وی ادامه داد: آموزشهای سیار روستایی نیز در برنامه سازمان قرار گرفته و ظرفیت روستاهای پیرامون تالابها میتواند برای اجرای این آموزشها مورد استفاده قرار گیرد؛ در این زمینه امکان استفاده از اعتبارات جهانی تالابها نیز وجود دارد.
تمرکز بر نیروی انسانی بومی
منصوری در پایان با اشاره به ظرفیتهای متنوع اقتصادی کازرون تأکید کرد: توسعه آموزشهای مهارتی در این شهرستان باید متناسب با ظرفیتهای موجود در بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی و کشاورزی دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامهها، توانمندسازی نیروی انسانی بومی و ایجاد شرایطی است که جوانان منطقه بتوانند با برخورداری از مهارتهای مورد نیاز، سهم بیشتری در فرصتهای شغلی و توسعه اقتصادی شهرستان داشته باشند.
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