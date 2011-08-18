به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، شامگاه چهارشنبه در جلسه تفسیر شرح نصایح امام محمد باقر (ع) به جابر بن یزید جعفی که به مناسبت ماه مبارک رمضان در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: تبعیت از شیطان نور قلب را از انسان می‌گیرد و در واقع دشمن نور قلب انسان حب دنیا و آلودگی‌های آن است.

مصباح یزدی با بیان اینکه خداوند در باطن آدمی معنویت و کمالی عنایت کرده که حکم نور در برابر تیرگی‌ها را دارد اظهار داشت: نور قلب همانند نور حسی و مادی که راه را در شب تاریک به انسان نشان می‌دهد در باطن انسان نیز در مسیر کمال جاده‌ای است که باید آن را پیمود که این مسیر نیز به نور احتیاج دارد و خداوند نیز به برخی از افراد این نور را داده است و برخی‌ها نیز لیاقت دریافت این نور را از خود سلب کرده‌اند.



عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: اگر قلب انسان نورانی باشد می‌تواند مسیر زندگی را تشخیص دهد و مرز بین حق و باطل را تمییز دهد که این امر برای مومن چیز ارزشمندی است.



حزن دائمی باعث ایجاد نورانیت قلب می‌شود



وی در ادامه عنوان کرد: امام محمد باقر (ع) به جابر فرمود، اگر می‌خواهی قلبت نورانی شود باید حزن دائم داشته باشی، که در اینجا باید پرسید که آیا در اسلام آمده است تا جامعه‌ای تربیت کند که همه افراد آن غمگین و محزونند؟



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه همه تلاش‌هایی که در فرهنگ جهانی و غربی رخ می‌دهد در راستای ایجاد نشاط برای انسان است، افزود: علوم انسانی نیز بر پرورش انسان با نشاط تاکید دارد و اندوه و حزن در وجود انسان را چیزی انحرافی می‌دانند.



مصباح یزدی اظهار داشت: زندگی اگر توام با غم و اندوه باشد فایده‌ای ندارد که این مطلب نشان دهنده آن است که علوم انسانی ما، بقایای رفتارهای غربگرایانه است که در این راستا رهبر انقلاب در سفر سال گذشته خود به قم فرمودند برخی از متون دانشگاهی ما مبانی ضد اسلامی دارد.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه باید پذیرفت که حزن خلاف فطرت انسان است و امروز دنیا هم آنرا نمی‌پذیرد، افزود: این مسئله باید از ریشه حل شود و باید دانست که اصولا حزن چیست و چه اقسامی دارد؟



آنچه در فطرت آدمی است بیهوده نیست



وی تصریح کرد: بر اساس بینش اسلامی آنچه که در فطرت انسان وجود دارد بیهوده و باطل نیست بلکه وسیله‌ای برای کمال است و روزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



وی با بیان اینکه غضب امری پسندیده نیست افزود: درست است که انسان نباید عصبانی باشد اما گاهی اوقات باید در برابر نامردی‌ها و ظلم‌ها غضب کرد و عصبانی شد.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه خنده و گریه هر دو در وجود آدمی قراردارد که هر کدام در جای خود مفیدند، افزود: شهوت نیز یکی از مواردی است که در وجود آدمی نهادینه شده است و باید به جا از آن استفاده کرد و اگر شهوت وجود نداشت نسل انسان منقرض می‌شد.



ایمان حزن را ازبین می‌برد



وی عنوان کرد: قرآن از مردم می‌خواهد بدنبال راه سعادت بروند و در این زمینه وعده‌های اخروی داده است و فرموده است اگر می‌خواهید دچار حزن و اندوه نشوید باید ایمان و عمل صالح داشته باشد.



عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه تصریح کرد: در بینش توحیدی همه آنچه در دنیا وجود دارد تنها ابزار است و هدف نیست و خوب و بد آن بستگی به این دارد که آن مورد به درد آخرت انسان بخورد یا خیر؟



مصباح یزدی ادامه داد: شادی در صورتی برای ما مطلوب است که ما را به سعادت ابدی نزدیک کند.



حزن دنیوی مانع از رسیدن به سعادت خواهد شد



وی با تاکید بر اینکه ناراحتی بر امور دنیوی نامطلوب است و سعادت ابدی انسان را در پی ندارد، گفت: حزن دنیوی گاهی مانع رسیدن به سعادت خواهد شد زیرا انسان را از عبادت و کار و تحصیل باز می‌دارد و غیر از ضرر فایده‌ای برای انسان ندارد.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه حزن و ناراحتی برای آخرت مورد تاکید اسلام است، افزود: اگر انسان در مورد اینکه روزهای عمرش سپری می‌شود و او کاری برای آخرت خود انجام نداده است ناراحت و نگران شود این حزن و ناراحتی مطلوب است چرا که او را به فکر وا می‌دارد و برای جبران گذشته مصمم می‌سازد.