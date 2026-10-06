به گزارش خبرنگار، سردار حسین زلقی عصر امروز سه‌شنبه در نشست تخصصی نقش مشاوران و مددکاران در کاهش و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضائی اظهار کرد: این نشست با حضور اساتید دانشگاه، روحانیت و متخصصان برگزار شد تا راهکارهای کارشناسی برای پیشگیری از جرایم و اختلافات خانوادگی بررسی شود.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت نهادهای مختلف در این حوزه افزود: برآیند این جلسه نشان می‌دهد باید در حوزه‌های مهارت‌های زندگی، پیشگیری از مصرف مواد مخدر و نقش مراکز آموزشی، فعالیت بیشتری صورت گیرد تا ورودی پرونده‌ها به مراجع انتظامی و قضائی کاهش یابد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: انتظار داریم صاحبان اندیشه و قلم، راهکارهای قانونی متناسب با جغرافیا و عرف منطقه را به پلیس ارائه دهند تا بتوانیم با تکیه بر این نظرات، از بروز تنش‌های اجتماعی پیشگیری کنیم.

سردار زلقی با تأکید بر آثار مثبت کاهش پرونده‌ها در دادسراها و کلانتری‌ها گفت: هرچه ورودی پرونده‌ها کمتر باشد، قضات با کیفیت بهتری به پرونده‌های حساس رسیدگی می‌کنند و ضابطان قضائی نیز با تمرکز بیشتری به احقاق حق مردم می‌پردازند.

وی بیان کرد: ان‌شاءالله با کمک مردم و نخبگان، بتوانیم با خلوت‌تر کردن دادگاه‌ها و کلانتری‌ها، به الگوی مطلوبی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دست یابیم.