به گزارش خبرگزاری مهر، عبدارضا بااوش دار درباره آخرین وضعیت طرح ساخت اسکله دوم مایعات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با بیان اینکه در حال حاضر پیشرفت اجرایی این پروژه حدود 94 درصد است، گفت: پیش بینی می شود این طرح پتروشیمایی تا پایان شهریور ماه اسمال در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

این مقام مسئول در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه برای نخستین بار در سطح کشور از تکنولوژی Hose Tower در اسکله های دوم مایعات پتروشیمی بندر ماهشهر استفاده شده است، تصریح کرد: در حال حاضر نصب تجهیزات بندری و بارگیری این اسکله های در حال انجام است.

وی با بیان اینکه با استفاده از این سیستم می توان حجم بیشتری از محصولات مختلف را صادر کرد، اظهار داشت: برخلاف بازوهای بارگیری که امکان بارگیری یک محصول را دارند، این تجهیزات شامل 15 لوله انعطاف پذیر بوده که صادرات 40 تا 50 محصول پتروشیمی را به طور همزمان امکان پذیر می کند.

وی کاهش زمان پهلوگیری کشتی، افزایش ظرفیت صادرات، درآمد زایی و امکان ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در صنایع میانی و پایین دستی پتروشیمی، تولید اشتغال با ارائه امکان صادرات و واردات مواد اولیه از از مهمترین مزیتهای راه اندازی این پروژه عنوان کرد و افزود: برای تکمیل و راه اندازی این طرح در مجموع 135 میلیارد ریال و 9 میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه راه اندازی این طرح منجر به افزایش 2 میلیون تنی ظرفیت تخلیه و بارگیری محصولات پتروشیمی کشور می شود، تاکید کرد: با راه اندازی این طرح محصولاتی همچون EDC و کاستیک پتروشیمی اروند، متانول پتروشیمی فن آوران، هوی اند پتروشیمی بوعلی از طریق چهار بازوی بارگیری از اسکله ها صادر و واردات بوتن-1 نیز از طریق بازوی پنجم انجام می گیرد.

مسئول پروژه اسکله مایعات شماره 2 سازمان منطقه ویژه پتروشیمی با اعلام اینکه عملیات پیش راه اندازی این طرح در شهریور ماه سالجاری اجرایی خواهد شد، تبیین کرد: همچنین ساخت و آزمایش خطوط اصلی و اتصال به بازوهای بارگیری انجام گرفته و اکنون به مرحله عایق کاری رسیده است.

بااوش دار ادامه داد: با نصب تجهیزات و امور مربوط به طراحی و معماری، کار تکمیل اتاق کنترل دو هفته گذشته به پایان رسیده و به شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به عنوان بهره بردار تحویل شده است.

وی با اشاره به اهمیت حیاتی اسکله ها برای توسعه صنعت پتروشیمی و پیشرفت مجتمع های منطقه گفت: پتروشیمی به عنوان صنعت پایین دست نفت با تبدیل گاز به محصولات با ارزش افزوده بالاتر و جذب خریداران در بازارهای بین المللی نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور ایفا می کند.

این مقام مسئول از تجهیز آتش نشانی اسکله منطقه به سیستم مکش آب از دریا خبر داد و یادآور شد: در شرایط اضطراری و در صورت کمبود آب، با مکش آب دریا و تزریق به سیستم شبکه امکان اطفاءحریق را ممکن می سازد.