به گزارش خبرنگار مهر، در عمل جراحی پزشکان قزوینی یک سنگ هشت سانتی از بدن یک بیمار خارج شد.

حمید عبادی متخصص ارولوژی و کلیه و پزشک معالج این بیمار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این سنگ که 100 گرم وزن دارد با عمل جراحی باز از کلیه این بیمار خارج شد.

وی با نادر خواندن این پدیده، گفت: این بیمار که مردی با 50 سال سن است سابقه داشتن سنگ کلیه را دارد اما این بار با وجود بزرگ بودن سنگ دارای هیچگونه علائم ظاهری از جمله درد نبوده است.

دکترعبادی مصرف کم آب را یکی از علل سنگ سازی کلیه عنوان کرد و از مردم خواست در ماه مبارک رمضان روزانه 1.5 لیتر آب در فاصله زمانی افطار تا سحر بنوشند.

سنگ کلیه نوعی بیماری است که باعث درد در پهلوی سمت چپ یا راست بدن می‌شود.

سنگ دستگاه ادراری یکی از ناراحت کننده‌ ترین بیماری‌ها و شیوع این بیماری در مردان بیش از زنان است.

این نوع بیماری بیشتر در دهه سوم تا پنجم زندگی دیده می‌شود و انواع مختلف سنگ ادراری وجود دارد ولی اغلب سنگها از جنس کربنات کلسیمی هستند.

همچنین سایر انواع استروایت یا عفونی، اگزالاتی، سیستیینی، اوریکی. سنگ‌ها در لگنچه، میزنای، مثانه و در پیشاب راه دیده

می‌شوند.

رژیم غنی از کلسیم، سدیم، پروتئین و همچنین عدم تحرک افراد مبتلا به هیپر کلسیوی نوع دو افراد مبتلا به بیماری‌های گوارشی مثل التهاب روده یا ایلئوستومی، سابقه ابتلا به عفونت ادراری و بیماری‌های متایولیک، نقرس، عدم تحرک در ابتلا به سنگ کلیه نقش مهمی دارند.