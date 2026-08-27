غلامرضا زمانیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: تجربه موفق توسعه پارک علم و فناوری نشان داده است که حتی در شرایط محدودیت نیز می‌توان با تکیه بر توانمندی‌های بومی، طرح‌های بزرگ و اثرگذار را به نتیجه رساند.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، افزود: سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های ارزشمندی همچون سواحل مکران، مرزهای گسترده و ذخایر معدنی برخوردار است که می‌تواند بستر شکل‌گیری فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه در دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان باشد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: ورود صنایع استان به دانشگاه و استفاده از ظرفیت مراکز علمی برای اجرای طرح‌های فناورانه، می‌تواند به حل مسائل واقعی بخش تولید و ایجاد فرصت‌های جدید برای دانشجویان و پژوهشگران منجر شود.

زمانیان خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت صنایع و دانشگاه‌ها، یکی از مسیرهای مهم برای تبدیل توان علمی استان به دستاوردهای اقتصادی و ایجاد نقش پررنگ‌تر سیستان و بلوچستان در حوزه فناوری است.