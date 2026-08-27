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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

مادر شهید محمود رمضانی زردابی به فرزند شهیدش پیوست

مادر شهید محمود رمضانی زردابی به فرزند شهیدش پیوست

لنگرود- حاجیه‌خانم زینب دلجو سالکویه، مادر شهید بسیجی والامقام محمود رمضانی زردابی در ۷۸ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجیه‌ خانم زینب دلجو سالکویه، مادر شهید بسیجی والامقام محمود رمضانی زردابی در ۷۸ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر این مادر شهید امروز پنجشنبه پنجم شهریورماه ساعت ۱۶ از مقابل سپاه ناحیه لنگرود به سمت مزار شهدای کلیدبر برگزار می‌شود.

شهید محمود رمضانی زردابی در ۲۶ دی‌ماه سال ۱۳۶۵ در جریان عملیات کربلای ۵ و در منطقه عملیاتی شلمچه، بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن بعثی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

مراسم تشییع و خاکسپاری مادر این شهید والامقام با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور لنگرود برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6929652

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    نظرات

    • نگهبان شب IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
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      روحش شاد و یادش گرامی باد .با فرزند شهیدش محشور باشه انشالله..

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