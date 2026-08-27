انتظار فعال؛ مبنای حرکت جامعه اسلامی در مسیر پیشرفت

حجت الاسلام سعید جان آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آموزه‌های مهدوی و پیامدهای تمدنی نهم ربیع‌الاول اظهار کرد: امامت حضرت مهدی(عج) به ما می‌آموزد که در کنار انتظار برای منجی، مسئولیت اصلاح و تغییر وضع موجود را نیز بر عهده داشته باشیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: انقلاب اسلامی ایران را می‌توان یکی از مهم‌ترین ثمرات نگاه پویا به مفهوم انتظار دانست؛ چراکه اگر انتظار با رویکردی منفعلانه دنبال می‌شد، زمینه‌ای برای ایستادگی در برابر نظام سلطه و شکل‌گیری جریان مقاومت فراهم نمی‌شد.

وی تصریح کرد: امروز مقاومت در برابر ظلم و دفاع از آرمان‌های اسلامی، ادامه همان انتظار فعال است؛ رویکردی که در طول دهه‌های گذشته زمینه تقویت محور مقاومت را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: جامعه‌ای که خود را در مسیر تحقق حکمرانی اسلامی می‌داند، نمی‌تواند نسبت به خون‌های ریخته‌شده در راه مقاومت و دفاع از حریم اهل‌بیت(ع) بی‌تفاوت باشد یا از پاسداری از کیان ایران اسلامی عقب‌نشینی کند.

جان آبادی خاطرنشان کرد: انتظار واقعی، جامعه را به مسئولیت‌پذیری، وحدت، ایستادگی در برابر ظلم و تلاش برای تحقق عدالت فرا می‌خواند و این نگاه باید در رفتار و عملکرد جامعه اسلامی استمرار داشته باشد.