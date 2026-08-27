واژگونی پژو ۴۰۵ در محور سمنان ـ دامغان ۲ مصدوم برجا گذاشت

محمد محمدعلیپور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور سمنان ـ دامغان و مصدومیت ۲ نفر خبر داد.

رئیس هلال احمر شهرستان سمنان اظهار کرد: روز پنجشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۰۰ جاده دامغان ـ سمنان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان سمنان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شد و اقدامات لازم را برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان انجام داد.

محمدعلیپور ادامه داد: این حادثه ۲ مصدوم بر جای گذاشت که نجاتگران هلال احمر پس از تثبیت و ایمن‌سازی صحنه، عملیات رهاسازی و اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.