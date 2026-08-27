مصباحی: ۲۸۵ پروژه گردشگری در گیلان در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدالهیار مصباحی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه بومگردی در روستای پاشاکی لاهیجان با اشاره به مشخصات این پروژه اظهار کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت ۹۰۰ مترمربع و با حدود ۴۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده و برای اجرای آن حدود ۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری گیلان با اشاره به پروژه‌های گردشگری در دست اجرای استان در هفته دولت گفت: در مجموع حدود ۲۸۵ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها شامل ۵۸ باب هتل، از جمله ۶ هتل پنج‌ستاره و ۷ هتل چهارستاره، همچنین ۱۲۶ واحد اقامتگاه بومگردی و سنتی و ۱۰۱ واحد تأسیسات گردشگری شامل مجتمع‌های گردشگری و سفره‌خانه‌های سنتی است که در مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر را به دنبال خواهد داشت.

مصباحی با اشاره به افزایش ورود مسافران به گیلان در دوره‌های مختلف افزود: در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جمعیت زیادی وارد استان گیلان شدند و روزانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به استان می‌آمدند؛ از این رو توسعه و افزایش واحدهای بومگردی برای پاسخگویی به نیاز گردشگران ضروری است.

وی با اشاره به حمایت‌های اعتباری از بخش گردشگری گفت: به دستور استاندار گیلان، سال گذشته میزان تسهیلات واحدهای گردشگری را پنج برابر افزایش دادیم و امسال نیز در سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور، ۳۲ همت تسهیلات برای واحدهایی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری گیلان در پایان با بیان اینکه صنعت، کشاورزی و گردشگری سه بخش مولد اقتصاد کشور هستند، خاطرنشان کرد: امسال بخش گردشگری را همسان سایر بخش‌های مولد دیدیم تا بتوانیم در سال‌های آینده شاهد یک جهش مناسب در این حوزه باشیم.