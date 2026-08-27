افزوده شدن حدود ۱۳ هزار کلاس درس تازه به فضاهای آموزشی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی ظهر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از آموزشگاه نوساز متوسطه اول زندهیاد «فاطمه شیرغلامی» در روستای رکنآباد شهرستان میبد، حرکت همزمان در دو جبهه ایستادگی برابر فشارهای دشمن و استمرار ارائه خدمات عمرانی به جامعه را راهبرد اساسی قوه مجریه دانست که با اتکا به ظرفیتهای درونزا پیگیری میشود.
وی با تبیین ابعاد نبرد تحمیلی اخیر تصریح کرد: این هجمه علاوه بر حوزههای دفاعی و امنیتی، بخشهای حیاتی نظیر معیشت عمومی، انرژی، ترابری، بهداشت و بستر روایتها را هدف قرار داد، اما همبستگی ملت و ساختار اجرایی مانع از تحقق اهداف طرف مقابل شد.
عضو کابینه دولت با تشریح اقدامات زنجیره لجستیک و توزیع اقلام اساسی در روزهای آغازین تنشها یادآور شد: در ۳۰ روز نخست، قریب به ۸۷ هزار دستگاه کامیون جهت نقلوانتقال اقلام در سراسر کشور فعال شدند و بروز چالش در برخی پایانههای بندری نیز با هماهنگی بینبخشی و تلاش ناوگان باری مدیریت گردید.
صالحی در زمینه کنترل پایداری شبکه توزیع برق خاطرنشان کرد: با وجود خسارات وارده به تأسیسات انرژی در برخی مناطق، فرایند احیا و ترمیم شبکه بلافاصله عملیاتی شد تا وقفه در خدمترسانی و تاریکی به جامعه القا نشود.
وی با تأکید بر اولویتبخشی رئیسجمهور به ارتقای ساختار آموزش و پرورش افزود: سال گذشته ۱۲ هزار کلاس به فضاهای درسی ملحق شد و این رقم در آستانه سال تحصیلی جدید به ۱۳ هزار باب میرسد که گویای تداوم توسعه کالبدی کشور در سختترین شرایط است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ضرورت دگرگونی در فرایندهای یادگیری نیز پرداخت و اظهار داشت: تجهیز مدارس به ابزارهای هوشمند و بهکارگیری فناوریهای نوظهور از جمله هوش مصنوعی شتاب گرفته است؛ بهگونهای که هماکنون حدود ۳.۵ میلیون محصل و ۲۰۰ هزار فرهنگی زیر پوشش این طرحهای تحولی قرار دارند.
گفتنی است، آموزشگاه خیرساز دخترانه زندهیاد فاطمه شیرغلامی در مساحتی بالغ بر ۹۲۵ مترمربع زیربنا و با صرف هزینهای معادل ۲۵۰ میلیارد ریال، ۲۵ میلیارد تومان، پس از سه سال عملیات ساخت، در روستای رکنآباد میبد افتتاح شد و در اختیار دانشآموزان این منطقه قرار گرفت.
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