به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری معاون امورفرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتخاب محمد حسنی به عنوان مدیر عامل بنیاد با رای حداکثری اعضای این هیات امنا خبر داد و گفت: بعد از برگزاری جلسه روز چهارشنبه، بیست و ششم مرداد ماه، محمد حسنی مشاور راهبردی معاونت امور فرهنگی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان مدیر عامل جدید بنیاد ادبیات داستانی انتخاب شد.

دری افزود: امیدوارم با انتخاب صورت گرفته بتوانیم به این بنیاد سر و سامانی دهیم و این بنیاد در قالب بازوی اجرایی و محتوایی معاونت فرهنگی در حوزه ادبیات داستانی دامنه چتر حمایتی خود را با محوریت انقلاب اسلامی گسترش دهد و تمام گروه‌های دغدغه‌مند داستان نویس انقلابی کشور را در بر بگیرد.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به انتخاب امیر حسین فردی، رییس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری به عنوان یکی از اعضای هیت مدیره در بنیاد ادبیات داستانی ادامه داد: به زودی عضو دیگر هیت مدیره با همفکری اعضای هیات امنا معرفی خواهد شد.

وی با تاکید بر تعامل مدیر عامل با اعضای هیت امنا و بهره‌گیری از تجارب چهره‌های مجرب و متعهد گفت: تدوین سیر مطالعاتی ادبیات داستانی، استفاده از توان نیروهای انقلابی و ورزیده در این حوزه و کادرسازی و تربیت نیروهای اداری باید از اولویت‌های مدیرعامل جدید باشد.

وی اعتمادسازی بر مبنای رکن دین و انقلاب و برنامه‌ریزی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری را به‌عنوان مهم‌ترین انتظارات معاونت امور فرهنگی از این بنیاد دانست و گفت: عدم برخورد منفعلانه و پرهیز از حواشی و برنامه‌ریزی برای تحت پوشش قرار دادن تمام استانها باید مدنظر مدیرعامل و اعضای هیت مدیره قرارگیرد.

بنابراین گزارش، حسنی بیش از این مسئولیت‌های چون مدیرکل منابع کتابخانه‌های عمومی و عضویت در شورای برنامه ریزی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی را در کارنامه خود دارد.