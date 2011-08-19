به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت چکوروا نمایندگی شرکت کاترپیلار در ترکیه بوده که چند سالی است با معرفی برند CUKOROVA وارد بازار ماشین آلات راهسازی در اروپا و خاورمیانه شده است.



براساس گزارشهای رسیده، شرکت صنایع خودرو کویر با عرضه کامیونهای سنگین BMC در آینده ای نزدیک پا به عرصه بازار خواهد گذاشت. با ورود مجدد کامیونهای BMC و محدودیت شرکتهای رقیب این شرکت، کویر سهم قابل توجهی از بازار را از آن خود خواهد کرد.