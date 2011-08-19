به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت چکوروا نمایندگی شرکت کاترپیلار در ترکیه بوده که چند سالی است با معرفی برند CUKOROVA وارد بازار ماشین آلات راهسازی در اروپا و خاورمیانه شده است.
براساس گزارشهای رسیده، شرکت صنایع خودرو کویر با عرضه کامیونهای سنگین BMC در آینده ای نزدیک پا به عرصه بازار خواهد گذاشت. با ورود مجدد کامیونهای BMC و محدودیت شرکتهای رقیب این شرکت، کویر سهم قابل توجهی از بازار را از آن خود خواهد کرد.
شرکت صنایع خودرو کویر نماینده انحصاری شرکت چکوروا با معرفی و عرضه بیل مکانیکی و انواع لودر و بکهولودر پا به عرصه بازار ماشین آلات راهسازی گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت چکوروا نمایندگی شرکت کاترپیلار در ترکیه بوده که چند سالی است با معرفی برند CUKOROVA وارد بازار ماشین آلات راهسازی در اروپا و خاورمیانه شده است.
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