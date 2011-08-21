18 میلیون قطعه ماهی "سیم " در گیلان رها سازی شد

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با همت و تلاش جمعی تمامی کارکنان در سال جهاد اقتصادی با هدف بازسازی ذخایر گونه با ارزش و بومی ماهی سیم از ابتدای فصل رهاکرد (اول مرداد ماه) تاکنون افزون بر 18 میلیون قطعه بچه ماهی از سوی مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی شهید انصاری شیلات گیلان تولید و به محل تالاب انزلی بعنوان زیستگاه اصلی این گونه در حوزه جنوبی دریای خزر رهاسازی شد.

وی اظهارداشت: این رقم در مقایسه با برنامه پیش بینی شده برای تولید این گونه در سال جاری معادل 20 درصد رشد داشته است.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: ماهی سیم یکی ازگونه های نیمه مهاجر مناطق شرق دریای خزر بوده که از نیمه دوم فروردین ماه در دمای 12 - 10 درجه سانتیگراد در محیط های طبیعی مبادرت به تخم ریزی کرده و بچه ماهیان حاصله نیز بعد از رسیدن به وزن مناسب به مناطق با شوری کم به دریا مهاجرت می کند.

ماهی سیم در دهه 60 از سبد صید سالانه حذف شد

وی افزود: این گونه از جمله ماهیان مهم شیلاتی و اقتصادی دریای خزر بوده که متاسفانه به دلیل صید بی رویه و همچنین تغییرات ایجاد شده در زیستگاههای طبیعی، میزان صید سالانه در حوزه جنوبی دریای خزر به ویژه در ابتدای دهه 60 به کمترین میزان خود تنزل یافت بطوریکه آمار تولید این گونه از سبد صید سالانه حذف شد.

سعیدی ادامه داد: خوشبختانه در نتیجه تلاش ها و فعالیت های مربوط به بازسازی ذخایر این گونه جمعیت این ماهی ارزشمند در حال حاضر بطور نسبی ترمیم یافته به گونه ای که در سنوات اخیر سالانه میزان 20 - 10 تن ماهی سیم تنها از طریق شرکتهای تعاونی پره (به غیر از صید در تالاب انزلی) صید و به بازار مصرف عرضه می شود.

" ماهی سیم " از جمله ماهیان استخوانی دریای خزر است، این ماهی متعلق به خانواده کپور ماهیان است، طی چند دهه اخیر به دلیل کاهش ذخایر ماهی سیم در سواحل ایرانی دریای خزر و در نتیجه انجام تکثیر مصنوعی از یک جفت مولد سیم نر و ماده ، تنوع ژنتیکی این ماهی در سواحل ایرانی دریای خزر به صفر رسیده است.

تنوع ژنتیکی ماهی سیم در سواحل ایرانی دریای خزر به صفر رسیده است

ماهی سیم از گونه ای که در آب های ایران زندگی می کند، این ماهی دارای دندان حلقی یک ردیفی به فرمول ۵ - ۵ است، ناحیه شکم در عقب باله های شکمی دارای کیل ساده است، در تالاب انزلی بیشترین فراوانی را دارد و زیستگاه این گونه محدود به حوضه جنوبی دریای خزر است.

حداکثر طول ۴۷ ( میانگین ۱۸) سانتیمتر و حداکثر وزن هزار و ۷۰۰ (میانگین ۱۵۰) گرم است، بدن پهن و از دو پهلو فشرده و از فلس های با اندازه متوسط پوشیده شده است، شکم در عقب باله های لگنی قرار داشته و واجد کیل است، کیل فاقد فلس است، باله مخرجی طویل و ۲۸-۲۳ شعاع شاخه شاخه دارد، قاعده باله مخرجی در آنها مانند شگ ماهیان بزرگتر از باله پشتی و دهان نیمه تحتانی است، به منظور تخمریزی یا خواب زمستانی وارد رودخانه ها می شود.

ماهی سیم در دریاچه ها و رودخانه های که دارای جریان کم و بستر لجنی است، زندگی می کند. در ناحیه دریای شمال و شمال ایران ( دریاچه خزر) وارد آب های لب شور نیز می شود، خواب زمستانی به صورت دسته جمعی در چاهکهای رودخانه ها صورت می گیرد، به این دلیل به راحتی صید می شوند.

ماهی سیم به راحتی صید می شود

تغذیه این گونه از سخت پوستان، نرم تنان و نوزاد حشرات آبی صورت می گیرد، این ماهی برای جستجوی مواد غذایی به هنگام شب به نزدیکی سواحل می آید، ماهی سیم دهان خرطومی شکل خود را که به راحتی به جلو و عقب می رود را برای جستجوی غذا در لجن کف دریاچه فرو می کند، آثار سوراخ ها پس از خشک شدن آبگیر یا محیط آبی در کف آن مشاهده می شود، این ماهی تقریبا به طور عمودی قادر به جستجوی مواد غذایی در لجن است و در آب های کم عمق و ساکن، به دلیل رقابت غذایی با سایر ماهیان، به ناچار از پلانکتونها و گیاهان تغذیه می کند.

ماهی سیم در سه سالگی بالغ می شود، تخمریزی از اواسط ماه مارس تا نیمه اول ژوئن صورت می گیرد، یک ماهی سیم 2.5 کیلویی تا 140 هزار تخم تولید می کند، بچه ماهیان سیم به صورت دسته های در نزدیکی سواحل یافت می شوند و از پلانکتونها تغذیه می کنند، ماهیان مسن تر با احتیاط تر بوده و در عمق دریاچه ها مشاهده می شوند، این ماهی جزء ماهیان کم رشد است.