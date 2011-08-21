جنبش عدالتخواه دانشجویی خواستار ارسال گندم مازاد ایران به سومالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون بروز قحطی در کشور مسلمان سومالی، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد راهکار “ارسال بخشی از گندم مازاد ایران به سومالی” را ارائه داد.

متن نامه به شرح زیر است: امام صادق (ع): “هر کس شب را صبح کند در حالی که به امور مسلمین اهتمام ندارد از مسلمانان نیست و هر کس صدای مردی را بشنود که مسلمانان را به یاری می طلبد و به یاری او نشتابد، مسلملن نیست.”

ریاست محترم جمهور

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

سلام علیکم

بار دیگر ملت مسلمان ایران دراین ماه عزیز در برابر یک امتحان الهی قرار گرفته اند. قحطی و خشکسالی کشور مسلمان سومالی را فرا گرفته است و بنابر اخبار منتشره شدت قحطی به حدی است که روزانه ۳۰۰ کودک سومالیایی در برابر چشمان مادرانشان جان می دهند و پرپر می شوند. امروز کمک به مردم سومالی نه فقط یک وظیفه اسلامی که یک وظیفه انسانی است.

جنبش عدالتخواه دانشجویی در راستای وظیفه اسلامی و انسانی خود، ضمن دعوت از مردم برای استمرار کمک به مردم سومالی پیشنهاد ارسال بخشی از گندم مازاد ایران به مناطق قحطی زده سومالی را به شرح زیر ارائه می دهد. امید است دولت و سایر نهادها با انجام وظیفه خود کماکان علم عدالتخواهی و حمایت از مستضفان عالم را برافراشته نگاه داشته و با نمایش طرحهای موثر در حمایت از کشورهای محروم، دل پابرهنگان عالم را بیش از پیش به دست آورد و الگویی برای سایر کشورها شود.

خوشبختانه و به لطف خدا و همت کشاورزان و مسوولان، در چند سال اخیر ایران در تولید گندم به خودکفایی رسیده است و حتی سال گذشته صادرات گندم نیز داشته ایم. از سوی دیگر با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها در بخش نان، بنابر آمار رسمی ارائه شده از سوی مسوولان امر با صرفه جویی مردم مصرف آرد کشور ۳۰ درصد نسبت به قبل از اجرای این قانون ( سالهای گذشته) کاهش یافته است و طبیعتا امسال این ۳۰ درصد صرفه جویی به عنوان گندم مازاد صادر خواهد شد. تولید گندم ایران در سال ۸۹، ۱۵ میلون تن و در سال ۹۰ حدود ۱۳٫۵ میلیون تن برآورد شده است. که با توجه به کاهش شدید مصرف داخلی، بیش از ۴ میلیون تن آن مازاد خواهد بود.

لذا با توجه به نیاز مبرم و حیاتی مردم محروم سومالی به غذا و خصوصا نان به عنوان قوت قالب، پیشنهاد می گردد دولت محترم در گام اول به میزان یک درصد از تولید گندم ایران (۱۳۰ هزار تن گندم) را هر چه سریعتر تبدیل به آرد کرده (ایجاد اشتغال درداخل) و سپس از طریق کشتی به سومالی ارسال کند.

اگر غذای حیاتی یک نفر را به طور متوسط به میزان سه عدد نان لواش در روز (معادل حدودا ۴۰۰ گرم آرد) در نظر بگیریم ، مصرف ماهیانه هر نفر برای غذای حیاتی و لازم حدود ۱۲ کیلوگرم گندم در ماه خواهد بود و لذا با ۱۳۰ هزار تن گندم (آرد) ارسالی ایران بیش از ۳٫۶ میلیون نفر از مردم مسلمان و قحطی زده سومالی برای ۳ ماه از غذای کافی برای فرار از قحطی و مرگ برخوردار خواهند شد.

از آنجایی که کمک به محرومان تنها وظیفه دولت نیست و درمردم مسلمانان ایران نیز عطش کمک به مردم مظلوم سومالی در ماه مبارک رمضان و خصوصا شبهای عزیز قدر صد چندان شده است پیشنهاد می گردد در گامهای بعدی با مبالغ پرداختی مردم میزان گندم ارسالی به دو برابر افزایش یابد. قیمت ۱۳۰ هزار تن گندم ارسالی با احتساب قیمت جهانی (هر کیلو ۳۰۰ تومان) حدود ۴۰ میلیارد تومان می باشد که اگر به طور متوسط هر ایرانی فقط ۵۵۰ تومان برای این امر اختصاص دهد این مبلغ از طرف مردم تامین شده و اهدای ۲ درصد گندم تولیدی ایران (۲۶۰ هزار تن) از طرف دولت و مردم محققق می گردد که از طریق آن می توان بیش از ۷ میلیون نفر قحطی زده را برای مدت ۳ ماه از قحطی و مرگ نجات داد.

خلاصه کلام اینکه، وقتی اهدای فقط ۱ تا ۲ درصد از گندم تولیدی ایران می تواند سومالی را از فاجعه انسانی نجات دهد جای درنگ باقی نمی ماند؛ آنهم در شرایطی که بیش از ۳۰ درصد از گندم ایران امسال مازاد از نیاز داخلی است.

اگر کار خیری با نیت خالص انجام شود قطعا با پاداش الهی همراه خواهد شد. باور کنیم، این اقدام عملی در حمایت از محرومان، رضایت خداوند و برکات او را برای ملت و کشور عزیزمان به همراه خواهد داشت و بنابر تعالیم دینی این کار خیر و ادای تکلیف شرعی، بسیاری از بلایا و سوانح احتمالی را از کشور دور خواهد کرد. (امام صادق (ع): کلید رزق و روزی، صدقه است.)

جنبش عدالتخواه دانشجویی امیدوار است مسوولان امر با جدیت و برنامه ریزی سریع از این پیشنهاد ملموس، عینی و عملیاتی استقبال کنند و با ارسال بخشی از گندم مازاد ایران به سومالی، نظام اسلامی به عنوان الگویی درخشان در دنیا در حل بحران قحطی در سومالی مطرح شده و ضمن انجام رسالت اسلامی، انقلابی خود، بار دیگر مدعیان دروغین حقوق بشر و کرامت انسانها در غرب را مبهوت نگاه انسانی جمهوری اسلامی ایران کند ، آنها را رسوا سازد و الهام بخش ملتها باشد.

لحظه ها تعیین کننده است هر شش دقیقه ۱ کودک مسلمان در سومالی تلف می شود، تا دیر نشده اقدام کنیم، فردای قیامت چگونه باید پاسخگوی تعللمان باشیم. اللهم اشبع کل جائع، به امید ظهور عدالت گستر گیتی،جنبش عدالتخواه دانشجویی