احیاء تالابهای گلستان با آبگیری سد دانشمند

غلامرضا کریمی رئیس اداره محیط زیست گنبد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارندگیهای 10 روز گذشته وضعیت این تالابها را تاحدود زیادی بهبود بخشید و سد دانشمند را که به منظور رسوب گیری بر رودخانه اترک احداث شده حدود 15 میلیون متر مکعب آبگیری کرد.

به گفته وی، در جلسه ای که روز گذشته با استاندار، فرماندار، مسئولان محیط زیست و وزارت نیرو و شیلات داشتیم مقرر شد که حدود پنج میلیون متر مکعب از این مقدار برای احیا تالابهای آلاگل، آلما گل و آجی گل اختصای یابد.

کریمی با بیان اینکه در حال حاضر سطح تراز تالاب آلاگل در بالاترین قسمت چهارمتر، آلماگل سه متر و آجی گل یک متر است افزود: با آبگیری از سد دانشمند احتمالاً این وضعیت تا حدود زیادی بهبود می یابد.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو حقابه ای معادل 10 میلیون متر مکعب برای این سه تالاب در نظر گرفته افزود: تالاب آلاگل هفت میلیون متر مکعب ،آلما گل چهارمیلیون متر مکعب و آجی گل به دومیلیون متر مکعب آب برای احیا شدن نیازمند است.

به گفته کریمی، در حال حاضر تالاب آلاگل سه میلیون متر مکعب، آلماگل یک میلیون متر مکعب آب دارد و آجی گل هیچ آبی ندارد.

وی با اشاره به پیش بینی های هواشناسی کشور های نروژ و کانادا گفت: ظرف روزهای آینده بارندگی خوبی در استان داریم که به آبگیری تالابها کمک می کند.

به اعتقاد کریمی به دلیل رسوب مواد آبرفتی حجم تالاب آجی گل بسیار کم شده است و وضعیت شیب آن به گونه ای است که برای احیاء شدن نیاز به ورود آب با فشار قوی دارد بنابراین بیشتری آب سد دانشمند به آلاگل و آلماگل اختصاص می یابد.



