به گزارش خبرنگار مهر، عباس صابر ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسن مجتبی (ع) و گرامیداشت یاد شهدا از صدر اسلام تاکنون، اظهار کرد: از همه خبرنگارانی که در عرصه اطلاعرسانی و تنویر افکار عمومی همراه و همدل بودهاند، صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم این همراهی در روزهای پیشرو بیش از پیش تداوم یابد.
وی با بیان اینکه یکی از گلایههای همیشگی، کمتوجهی رسانه به حوزههای اقتصادی و معیشتی است، افزود: اگر قرار است انتقال پیام در حوزه سیاسی پررنگ باشد، ابتدا باید سرمایه اجتماعی را بالا ببریم. مردم زمانی پیامها را میپذیرند که شرایط پذیرش داشته باشند؛ شرایطی مثل اشتغال، رونق اقتصادی و معیشت پایدار. تا زمانی که بستر مناسب نباشد، هرچقدر بنویسیم و بگوییم، اثری ندارد.
عملکرد موفق صنعت در شرایط جنگی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان با اشاره به تجربه جنگاقتصادی سال گذشته، تصریح کرد: کشور در شرایط جنگی تعریفشدهای قرار داشت، اما مردم گیلان کمتر فشار آن را حس کردند؛ چراکه هماهنگی و اقدامات دستگاههای اجرایی استان به گونهای بود که یک شرکت صنعتی بزرگ در کمتر از ۳۶ ساعت به حالت عادی بازگشت. این برای اولین بار در استان رقم خورد و نشان از غنای برنامهریزی و مدیریت بحران دارد.
صابر با تأکید بر اینکه صنعت میتواند پیشران حوزه کشاورزی باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه سالها از محصولات کشاورزی مانند برنج، کیوی، زیتون و چای فقط برداشت داشتیم و بستهبندی و فرآوری مناسبی انجام نمیشد، اما امروز صنعت وارد شده و با ایجاد واحدهای فرآوری، ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کرده است.
زیر یک درصد اراضی، سهم اشتغال بیشتر از کشاورزی
وی با ارائه آماری از عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی، گفت: از ۱۴ هزار هکتار اراضی استان، کمتر از یک درصد در اختیار صنعت است، اما سهم اشتغال این بخش از کشاورزی و خدمات بیشتر است. این آمار نشان میدهد که باید نگاه ویژهای به توسعه صنعتی داشته باشیم.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان با تأکید بر حمایت از صنایع کوچک، گفت: صنایع کوچک زنجیرههای تولید را تکمیل میکنند و نیازمند حمایت در حوزههای سرمایه در گردش، مدیریت، بازاریابی و برگزاری نمایشگاه هستند. متأسفانه نگاه بانکها به این صنایع باید حمایتی شود.
وی افزود: بسیاری از کالاهای تولیدی در استان از کیفیت بالاتری نسبت به نمونههای خارجی برخوردارند، اما ضعف در برندسازی باعث شده سهم بازار را از دست بدهند. نمونه بارز آن چای گیلان است که با وجود کیفیت بالا، نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
تأکید بر فرهنگ سازی و حمایت مردمی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: رسانهها، دستگاههای اجرایی و مردم باید دست به دست هم دهند تا حمایت از تولید داخلی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. خرید کالای ایرانی نه تنها به رونق تولید کمک میکند، بلکه امنیت شغلی و معیشت پایدار را برای همگان به ارمغان میآورد.
وی همچنین از اصحاب رسانه خواست با انتقال اخبار و اطلاعات دقیق از ظرفیتهای صنعتی استان، در مسیر توسعه و آبادانی گیلان همراهی بیشتری داشته باشند.
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