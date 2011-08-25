به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) اظهار داشت: چهارمین دوره علمی پژوهشی "دعوت" با عنوان "از سیاستگذاری تا مهندسی فرهنگی؛ گامهایی نو در دانش فرهنگ و ارتباطات" از 13 تا 17 شهریور ماه توسط پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه علمی و پژوهشی دعوت، انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) در تهران برگزار میشود.
سید روحالله دعائی افزود: دورههای علمی پژوهشی "دعوت"، هر ساله به همت دانشجویان رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) در تابستان برگزار میشود و حوزههای گوناگون دانش فرهنگ و ارتباطات در راستای تحقق بخشی به دانش بومی این دانش مورد تبیین و واکاوی قرار میگیرد.
وی گفت: حوزههای در نظر گرفته شده برای ارائه محتوا در چهارمین دوره علمی و پژوهشی دعوت عبارتند از "جایگاه سیاستگذاری فرهنگی در دانش فرهنگ و ارتباطات"، "مبانی نظری سیاستگذاری فرهنگی، رویکردها، مدلها و نظریات"، "مسائل سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، چالشها و افقهای آینده"، "سازمانها و سیاستهای فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، از وضعیت کنونی تا وضع مطلوب" و "جایگاه مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری در مدیریت و سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران" است.
دعایی تصریح کرد: مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حسن بنیانیان رئیس سابق حوزه هنری، سید احمد سادات رئیس شبکه العالم، مجید وحید، کیومرث اشتریان، حسامالدین آشنا، ابراهیم فیاض، محمدهادی همایون معاون سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون آموزشی دانشگاه امام صادق(ع)، حسین رضی قائم مقام اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی، حسین کچوئیان، مهدی منتظرقائم، محمدسعید مهدوی کنی رئیس دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، حجتالاسلام رضایی و نادر جعفری هفتخوانی از جمله شرکت کنندگان و سخنرانان چهارمین دوره علمی و پژوهشی "دعوت" هستند.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.dawat.ir مراجعه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: چهارمین دوره علمی پژوهشی"دعوت" با عنوان "از سیاستگذاری تا مهندسی فرهنگی؛ گامهایی نو در دانش فرهنگ و ارتباطات" از سوی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) اظهار داشت: چهارمین دوره علمی پژوهشی "دعوت" با عنوان "از سیاستگذاری تا مهندسی فرهنگی؛ گامهایی نو در دانش فرهنگ و ارتباطات" از 13 تا 17 شهریور ماه توسط پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه علمی و پژوهشی دعوت، انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) در تهران برگزار میشود.
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