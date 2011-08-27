  1. استانها
  2. کرمان
۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

مس کرمان در کرج اردو می زند

مس کرمان در کرج اردو می زند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم مس کرمان از برگزاری اردو این تیم در کرج خبر داد.

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتبال مس کرمان عصر یکشنبه به کرج می رود تا مدت چهار روز در این شهر تمرینات خود را ادامه دهد.

کهندل یادآورشد: تمرینات را با حضور مربیان تیم ادامه می دهیم و احتمالا هئیت مدیره باشگاه تا عصر شنبه سرمربی تیم را معرفی خواهند کرد.

وی ادامه داد: بنده هیچ اطلاعی از وضعیت انتخاب شدگان برای مذاکره جهت انتخاب سرمربی ندارم و هرکسی اعلام شود با وی همکاری خواهیم کرد.

کهندل ادامه داد: بعد از چهار روز اردو در کرج که تا پنج شنبه طول می کشد ادامه تمرینات را در کرمان خواهیم داشت تا برای بازی با داماش گیلان در نهایت آمادگی باشیم.

کد مطلب 1393171

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها