مس کرمان در کرج اردو می زند

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتبال مس کرمان عصر یکشنبه به کرج می رود تا مدت چهار روز در این شهر تمرینات خود را ادامه دهد.
کهندل یادآورشد: تمرینات را با حضور مربیان تیم ادامه می دهیم و احتمالا هئیت مدیره باشگاه تا عصر شنبه سرمربی تیم را معرفی خواهند کرد.
وی ادامه داد: بنده هیچ اطلاعی از وضعیت انتخاب شدگان برای مذاکره جهت انتخاب سرمربی ندارم و هرکسی اعلام شود با وی همکاری خواهیم کرد.
کهندل ادامه داد: بعد از چهار روز اردو در کرج که تا پنج شنبه طول می کشد ادامه تمرینات را در کرمان خواهیم داشت تا برای بازی با داماش گیلان در نهایت آمادگی باشیم.
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