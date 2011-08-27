طرح جامع خرم آباد یک دهه بدون بازنگری/ طرح جدید در مراحل نهایی

وحید رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر خرم آباد اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری خرم آباد میزان ساخت و سازهای غیر مجاز در سالجاری نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.

وی با تاکید بر همکاری دستگاههای مربوطه در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خرم آباد، بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر برخی از زمین ها در شهر خرم آباد دارای سند رسمی نیستند.

تعیین تکلیف زمین های قولنامه ای توسط شورای شهر

شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه در این راستا بر اساس مصوبه شورای شهر خرم آباد زمین هایی که دارای قول نامه هستند به ساخت و سازهای مجاز اضافه خواهند شد، ادامه داد: با این اقدامات خوشبختانه بخش عمده ای از ساخت و سازهای غیر مجاز در خرم آباد حذف شد.

رشیدی با اشاره به دلایل ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر خرم آباد یادآور شد: متاسفانه افزایش چندین برابری هزینه های نقشه کشی توسط سازمان نظام مهندسی خود زمینه ساز ساخت و سازهای غیر مجاز در خرم آباد شده است.

انتقاد از افزایش هزینه های نقشه کشی توسط نظام مهندسی لرستان

وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان نظام مهندسی هزینه هایی بالغ بر 1.5 تا 2 میلیون تومان برای نقشه کشی ساختمان ها دریافت می کند، عنوان کرد: همچنین افزایش هزینه های بیمه ساختمان توسط بیمه تامین اجتماعی نیز از دیگر مشکلات موجود در این زمینه محسوب می شود.

شهردار خرم آباد یادآور شد: در حال حاضر میزان هزینه بیمه ساختمان که توسط بیمه تامین اجتماعی اخذ می شود بیش از 30 درصد افزایش یافته است.

رشیدی یادآور شد: این دو مشکل موجب عدم استحکام ساختمان ها، عدم اجرای اصول مهندسی و همچنین عدم وصول عوارض شهرداری خرم آباد شده است.

وی همچنین با انتقاد از عدم اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی نسبت به اجرای چهار مرحله ساخت ساختمان به شهرداری خرم آباد نیز بیان داشت: این امر به موقع به شهرداری خرم آباد اعلام نمی شود و در زمانی ما مطلع می شویم که در امر ساختمان سازی تخلفهای فراوانی صورت گرفته است.

طرح جامع جدید شهر خرم آباد در مراحل نهایی

شهردار خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت طرح جامع شهر خرم آباد نیز یادآور شد: در حال حاضر طرح جامع شهر خرم آباد مربوط به یک دهه پیش است.

رشیدی با بیان اینکه در حال حاضر مراحل نهایی طرح جامع جدید شهر خرم آباد در حال انجام است عنوان کرد: این طرح به به تایید شهرداری خرم آباد، مسکن و شهرسازی استان و مشاور طرح رسیده و برای تصویب به شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارسال شده است.

اجرای طرح نهضت آسفالت در خرم آباد

رشیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح نهضت آسفالت در شهر خرم آباد، گفت: شهرداری خرم آباد علیرغم داشتن مشکلات مالی فراوانی اقدام به اجرای نهضت آسفالت در این شهر کرده است.

وی با بیان اینکه نرخ خرید قیر در کشور بیش از 500 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: ما برای انجام این کار مجبور به تاخیر اندختن پرداخت حقوق پرسنل خود شدیم.

شهردار خرم آباد با اشاره به مساعدت استانداری لرستان در راستای تامین قیر برای آسفالت خیابان های شهر خرم آباد گفت: با تامین قیر توسط استانداری بیش از 50 درصد هزینه تمام شده آسفالت خیابانهای شهر خرم آباد تامین شد.

رشیدی ادامه داد: با اجرای طرح نهضت آسفالت عمده خیابانهای اصلی شهر خرم آباد آسفالت شد.

کارخانه کمپوست در خرم آباد راه اندازی می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی کارخانه کمپوست در خرم آباد خبر داد و یادآور شد: قرارداد راه اندازی این کارخانه با بخش خصوصی بسته شده است.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه در حال حاضر مراحل ابتدایی تحویل زمین برای احداث این کارخانه در خرم آباد انجام گرفته است، ادامه داد: طی چند ماه آینده طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر خرم آباد شروع خواهد شد.

رشیدی بیان داشت: این طرح با همکاری سازمان بازیافت و بخش خصوصی در شهر خرم آباد اجرا می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: کارخانه کمپوست شهر خرم آباد تا پایان سال جاری کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن شروع شود.

طرح منوریل در مرکز لرستان اجرا می شود

شهردار خرم آباد همچنین با اشاره به اجرای طرح منوریل در مرکز استان لرستان عنوان کرد: یکی از طرح های در دستور کار شهرداری خرم آباد اجرای طرح منوریل در این شهر است.

رشیدی ادامه داد: در صورت موافقت با اجرای این طرح ما در نظر داریم که طرح منوریل خرم آباد را از رودخانه مرکز شهر خرم آباد شروع کنیم و تا فرودگاه نیز ادامه دهیم.