پزشکان و داروسازان نماد تعهد و خدمت به مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک به مناسبت روز پزشک و روز بزرگداشت داروساز، از تلاشهای جامعه پزشکی و داروسازی کشور و استان قدردانی کردند.
در این پیام آمده است که جامعه پزشکی و داروسازی ایران در مقاطع مختلف تاریخ معاصر، از دوران دفاع مقدس گرفته تا همهگیری کرونا و جنگهای تحمیلی، همواره در کنار مردم حضور داشته و با فداکاری و مسئولیتپذیری به خدمترسانی پرداخته است.
نماینده ولیفقیه و استاندار کرمانشاه با گرامیداشت خاطره مدافعان سلامت، ایثار پزشکان، داروسازان و دیگر اعضای کادر درمان را بخشی ماندگار از حافظه ملت ایران دانستند و تأکید کردند که لباس خدمت در عرصه سلامت، نمادی از تعهد به حفظ جان و کرامت انسانها است.
در بخش دیگری از این پیام با اشاره به فشارهای خارجی و تحریم دارو و تجهیزات پزشکی آمده است: جامعه سلامت در چنین شرایطی نیز با تلاش و مسئولیتپذیری، برای حفظ سلامت عمومی و تداوم خدمترسانی به بیماران تلاش میکند و این اقدامات جلوهای از مقاومت و امیدآفرینی ملی است.
غفوری و حبیبی همچنین یاد و خاطره شهدای عرصه سلامت را گرامی داشتند و از مقام استادان، پیشکسوتان و تمامی فعالان نظام سلامت تجلیل کردند.
در پایان این پیام، فرارسیدن روز پزشک و روز بزرگداشت داروساز به پزشکان، داروسازان، اعضای هیئت علمی و خانواده بزرگ سلامت استان کرمانشاه تبریک گفته شده و برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم و ساخت جامعهای سالم و پویا از درگاه خداوند متعال مسئلت شده است.
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