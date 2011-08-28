بالابر 26 متری وارد ناوگان آتش نشانی همدان می شود

سید مسعود عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر از تلاش برای ارتقای خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری همدان سخن گفت و اظهار داشت: این بالابر در نجات افراد گرفتار در ساختمان‌های مرتفع که نجات آنها از طریق مسیرهای معمولی امکان ندارد، به کار گرفته می‌شود.

وی هزینه صرف شده برای خریداری این دستگاه را یک میلیارد و 750 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: از شاخصه‌های این خودروی بالابر ویژه امداد و نجات، امکان تردد در معابر فرعی و نجات افراد با استفاده از بالابری به شکل مفصلی و تلسکوپی است که تا ارتفاع 26 متری امکان نجات افراد را مهیا می‌سازد.

امکان دسترسی جانبی بالابر 12.5 متر است

وی در توضیح بیشتر ویژگی‌های بالابر تلسکوپی - مفصلی اظهار داشت: این بالابر امکان دسترسی جانبی تا 12.5 متر را داراست.

وی ظرفیت مجاز سبد این بالابر را 200 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: جنس سبد این بالابر فلزی است و زاویه چرخش آن نیز 75 درجه هیدرولیکی است.

عسگریان تعداد ثابت کننده‌ها را چهارعدد عنوان کرد و گفت: زاویه چرخش این بالابر 360 درجه است.

وی در توضیح مزایای طرح مکانیزاسیون خدمات شهری نسبت به طرح سنتی، اظهار داشت: طرح مکانیزه خدمات شهری از طرح‌های پیشرفته است که هم اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته به کار گرفته می‌شود.

سید مسعود عسگریان گفت: در این طرح به عنوان نمونه از پیشرفته ترین خودروهای جمع آوری زباله و مجهزترین سیستم‌های جاروب معابر استفاده می شود.

عسگریان با اشاره به خریداری تجهیزات و ماشین آلات جدید خدمات شهری شهرداری همدان که در راستای افزایش رفاه شهروندان انجام شده است، گفت: ارتقا خدمات شهری شهرداری همدان از اولویت‌های سال جاری بوده است.

چهار دستگاه جاروب خیابانی پیشرفته در همدان خریداری شده است

عسگریان از خرید چهار دستگاه جاروب خیابانی پیشرفته با صرف اعتباری افزون بر 9 میلیارد و 170 میلیون ریال خبر داد و افزود: این تجهیزات در راستای مکانیزه کردن مدیریت پسماند انجام شده است و هر دستگاه معادل 29 نفر کارگر در روز صرفه‌جویی می‌کند.

وی با بیان اینکه مکانیزه کردن مدیریت پسماند رفت و روب، جمع‌آوری و حمل زباله را شامل می‌شود، گفت: علاوه بر افزایش دستگا‌های پرس زباله، این تجهیزات نیز خریداری شده که همزمان با آغاز هفته دولت وارد سیستم خدمات شهری می‌شود.

عسگریان تأکید کرد: با استفاده از این ماشین آلات علاوه بر تنظیف معابر، گامی اساسی در جهت حفظ شرایط زیست محیطی شهر برداشته می‌شود.

یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری در راستای تقویت مدیریت بحران خریداری شد

شهردار همدان همچنین از خریداری یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری در راستای تقویت مدیریت بحران در شهرداری و مقابله با حوادث احتمالی و غیرمترقبه خبر داد و افزود: این دستگاه با صرف سه میلیارد و 650 میلیون ریال خریداری شده است.

وی گفت: دستگاه بیل مکانیکی به سیستم پیکور که برای کندن زمین‌های سنگلاخی کاربرد دارد مجهز شده است.

دو دستگاه سیمی تریلر انتقال زباله از سکوی موقت به محل دفن زباله خریداری شد

شهردار همدان همچنین از خرید دو دستگاه سیمی تریلر به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون ریال برای انتقال زباله از سکوی موقت به محل دفن زباله سخن گفت و افزود: این دو دستگاه به شش دستگاه سیمی تریلر قبلی اضافه شده است.

عسگریان عنوان کرد: در سیستم مکانیزه جمع آوری و حمل زباله، محاسن و مزایا از این هم چشمگیرتر است زیرا در این روش، مخازن مخصوص و استاندارد در نقاطی از کوچه و محله که قبلاً مورد کارشناسی واقع شده‌اند، تعبیه و زباله‌ها داخل آن قرار می‌گیرند.

وی گفت: شکل و ساختار اصولی این سامانه و کاربرد صحیح آن عملاً پراکندگی زباله، انتشار آلودگی و دسترسی جانوران موذی به آن را کاملاً منتفی می‌سازد.

60 دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس به ناوگان حمل و نقل همدان اضافه شد

شهردار همدان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اخیراً 60 دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس جدید به ناوگان حمل و نقل درون‌شهری همدان اضافه شده است، گفت: شهرداری همدان در اجرای تأمین ناوگان حمل و نقل درون‌شهری در سال جاری بیش از 60 دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس را خریداری کرده است.

سیدمسعود عسگریان افزود: اعتبارات هزینه شده برای خرید این تجهیزات از منابع داخلی شهرداری و منابع دولتی بوده است.

وی افزود: از میزان اعتبارات هزینه شده در این زمینه 17.5 درصد از هزینه لازم برای خرید هر دستگاه، از منابع داخلی شهرداری و اتوبوسرانی و مابقی نیز از سهم سازمان شهرداری‌های کشور تأمین شده است.

عسگریان افزود: با اضافه شدن این تعداد اتوبوس 24 هزار نفرروز به ظرفیت جابجایی مسافر در همدان اضافه شد.

وی با بیان اینکه جابجایی سه هزار نفر روز نیز توسط مینی‌بوس‌ها ظرفیت‌سازی شده است، اظهار داشت: این اقدامات در راستای تسهیل عبور و مرور و تردد در شهر همدان بود.

وی افزود: 53 میلیارد ریال اعتبار برای خرید این تجهیزات هزینه شده است.

شهردار همدان با تأکید بر اینکه در حال حاضر 203 اتوبوس فعال در شهر همدان وجود دارد، گفت: در حال حاضر سن ناوگان اتوبوسرانی همدان شش سال است.

وی در پایان ارزش ماشین‌آلات خریداری شده در حوزه خدمات شهری و حمل و نقل درون شهری را حدود 70 میلیارد ریال اعلام کرد.