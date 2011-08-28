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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۲

لاریجانی درباره غیبت دو هفته ای خود توضیح داد

لاریجانی درباره غیبت دو هفته ای خود توضیح داد

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته غیبت در جلسات مجلس علت آن را بیماری عنوان و اعلام کرد وضعیت جسمانی وی بهتر شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که علت غیبت دو هفته ای وی در صحن مجلس چه بوده است آن را بیماری و کمردرد عنوان کرد و گفت: موضوع غیر عادی نبود و هم اکنون حالم بهتر است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا لایحه فوریتی افزایش تعطیلات عید فطر در جلسه امروز مطرح می شود، گفت: باید دید آیا مجلس می تواند این لایحه فوریتی را در دستور قرار دهد یا نه؟

لاریجانی گفت: کاش دولت نسبت به این موضوع زودتر اقدام می کرد وقتی اینگونه موارد دیر به مجلس ارائه می شود به طور طبیعی در پروسه بررسی کمیسیون و مجلس به طول می انجامد.

وی افزود: اگر بررسی این لایحه امروز در اولویت قرار گیرد نظر مجلس در این خصوص مشخص می شود.

کد مطلب 1393895

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