43 پروژه کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرجی پور در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها با اشتغالزایی 633 نفر در سه هزار و 900 هکتار از اراضی این استان اجرا شده است.

وی بیان کرد: بیش از یک هزار و 269 خانوار از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند.

گرجی پور اظهار داشت: آبیاری تحت فشار، تولید مرغ گوشتی، کانال آبیاری، مجتمع گلخانه ای و ... برخی از این پروژه ها هستند.

وی عنوان کرد: از 43 پروژه افتتاحی، 15 پروژه در کهگیلویه، هشت پروژه در بویراحمد، هشت پروژه در گچساران، شش پروژه در دنا، سه پروژه در باشت و یک پروژه در بهمئی و چرام است.

وی بیان داشت: پروژه مجتمع گلخانه ای باشت یکی از مهمترین پروژه های افتتاحی است که در زمینی به مساحت 36 هکتار برای اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی ایجاد شده است.

گرجی پور یادآور شد: حدود یک میلیارد و 100 میلیون تومان برای ایجاد زیرساختهای مختلف این مجتمع هزینه شده است.

وی مجتمع شهدای کشاورزی یاسوج را از دیگر پروژه های افتتاحی عنوان کرد و گفت: تا پایان سال دو پروژه گلخانه ای دیگر در دهدشت و بهمئی به بهره برداری می رسد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان مهار آبها و توسعه روشهای نوین آبیاری، توسعه باغات در اراضی شیبدار، کشت گیاهان دارویی، تولید محصولات سالم، افزایش ظرفیت مکانیزاسیون و توسعه آبزی پروری و دامداری را از مهمترین برنامه های جهاد کشاورزی استان عنوان کرد.

وی توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری و توسعه سردخانه ها را از دیگر برنامه های این اداره کل عنوان کرد و گفت: نگهداری از محصولات و فرآوری آنها باعث می شود که کشاورزان ضرر نکنند.