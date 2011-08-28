129 روستا در گیلان آبرسانی شد

محمد علی فر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال نیز مقارن با هفته دولت سال جاری آبرسانی به 82 روستا در نقاط مختلف استان با بهسازی 19 دهنه چشمه، حفر هفت حلقه چاه، تجهیز هفت حلقه چاه، ساخت 10 باب ایستگاه پمپاژ، ساخت دو هزار و 665 مترمکعب مخازن، لوله گذاری شبکه داخلی و خط انتقال 556 هزار متر با اعتباری افزون بر 116 میلیارد ریال، 12 هزار و 422 خانوار استان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

وی همچنین از افتتاح 12 پروژه آبرسانی روستایی به مناسبت هفته دولت در شهرستان رشت خبرداد و اظهارداشت: این پروژه های آبرسانی با حفر دو حلقه چاه عمیق، ساخت دو باب ایستگاه پمپاژ، محوطه سازی، احداث مخزن زمینی 500 مترمکعبی، لوله گذاری شبکه داخلی و خط انتقال به طول 67 هزارمتر به بهره برداری رسیدند.

مدیرعامل آبفار گیلان گفت: این طرح که با هزینه ای معادل 14 میلیارد و 180 میلیون ریال به اجرا در آمد، یک هزار و 985 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

وی در ادامه آبرسانی به چهار روستا درشهرستان رضوانشهر اشاره کرد و یادآورشد: این پروژه که شامل روستاهای رودکنار، نوکنده بزرگ، نوکنده کوچک و مسیح محلخ است با لوله گذاری به طول 48 هزار متر، حفر یک حلقه چاه، تجهیز یک باب ایستگاه پمپاژ و هفت هزار و 800 میلیون ریال اعتبار، 328 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.