عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصاحبه سخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه مس کرمان با خبرگزاری مهر مبنی بر استثنا قائل نشدن فدراسیون فوتبال در خصوص ثبت قرارداد بلاژویچ گفت: کمیته آموزش فدراسیون فوتبال همواره قبل از شروع هر دوره از رقابت‌های لیگ برتر شرایط مربیان را برای مربیگری اعلام می‌کند.

وی افزود: کمیته آموزش فدراسیون فوتبال امسال نیز قبل از شروع یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر مصوبه‌ای را برای مربیگری در رقابت‌های لیگ برتر اعلام کرده است که یکی از مهمترین شرایط آن داشتن حدکثر سن 65 سال برای مربیگری در لیگ است، بنابراین سازمان لیگ نمی‌تواند طبق مصوبه کمیته آموزش فدراسیون فوتبال قرارداد بلاژویچ را ثبت کند.

رئیس سازمان لیگ برتر خاطرنشان کرد: البته کمیته آموزش فدراسیون فوتبال نیز نمی‌تواند در این خصوص استثنا قائل شود زیرا این استثنا قائل شدن مانند آن است که برای مربی که مدرک A مربیگری ندارد، جهت نشستن روی نیمکت تیمی در رقابت‌های لیگ برتر تبعیض قائل شویم.

وی با تاکید بر اینکه این قانون شامل حال مربیان ایرانی حتی محمود یاوری هم شده و مربیان بالای 65 سال نمی‌توانند در لیگ برتر مربیگری کنند، گفت: حتی در مورد مربی همچون بلاژویچ که تجربه و پیشینه بین المللی زیادی دارد، نیز نمی‌توان استثنا قائل شد زیرا این موضوع باعث ناقص اجرا شدن قانون شده و ممکن است این تبعیض قائل شدن در آینده در موارد مشابه یا متفاوت اعتراض سایر تیم‌های حاضر در رقابت‌های لیگ برتر را به دنبال داشته باشد.