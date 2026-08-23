به گزارش خبرنگار مهر، احمد تقوی پس از پیروزی آلومینیوم اراک برابر شمس‌آذر قزوین در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: ابتدا از اصحاب رسانه عذرخواهی می‌کنم و خسته‌نباشید می‌گویم. با توجه به شرایطی که داشتیم، بازی را آغاز کردیم و فکر می‌کنم مسابقه خوبی بود.

وی افزود: انتظار می‌رفت در جریان بازی با برخی شرایط تاکتیکی مواجه شویم و تلاش کردیم آنها را کنترل کنیم که خوشبختانه در نهایت به نتیجه مورد نظر رسیدیم.

مربی آلومینیوم اراک درباره اتفاقات و حواشی پایان مسابقه نیز گفت: من سال‌ها در کنار برخی از افراد حاضر در این فوتبال بوده‌ام و آنها را مانند برادر خودم می‌دانم. گاهی فشار مسابقه باعث می‌شود اتفاقاتی رخ دهد که زیبنده افراد، تیم‌ها و فوتبال ما نیست.

تقوی ادامه داد: فکر می‌کنم اگر بازیکنان بلافاصله پس از پایان مسابقه زمین را ترک کنند، شاید برخی از این اتفاقات اصلاً رخ ندهد. با این حال من شخصاً از حضور هواداران و حمایتی که از تیم ما داشتند لذت بردم و از آنها تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به درگیری‌های ایجادشده پس از بازی بیان کرد: من درگیر ماجرا نشدم و بیشتر تلاش می‌کردم افراد را از یکدیگر جدا کنم. اتفاقاتی رخ داد و بعد از آن نیز عذرخواهی انجام شد، اما واقعیت این است که تنش ایجادشده بیشتر از چیزی بود که باید می‌بود.

مربی آلومینیوم اراک با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق تصاویر مربوط به حواشی پایان مسابقه گفت: فیلم‌های ضبط‌شده توسط دوربین‌های مداربسته و همکاران رسانه‌ای می‌تواند به‌خوبی نشان دهد که اتفاقات از کدام سمت آغاز شده است و بهتر است همه تصاویر را با دقت ببینیم.

تقوی تصریح کرد: من خودم علاقه‌ای به ایجاد چنین شرایطی ندارم. گاهی افراد در شرایط فشار تصمیم‌های اشتباه می‌گیرند، اما باید مراقب باشیم این اتفاقات به فضای فوتبال و روابط بین تیم‌ها آسیب نزند.

وی در ادامه درباره کیفیت فنی مسابقه گفت: اگر بخواهیم درباره خود بازی صحبت کنیم، واقعاً از نظر فنی مسابقه خوبی بود و از آن لذت بردیم. در فوتبال در نهایت همیشه یک تیم برنده می‌شود و امیدوارم در ادامه شرایط برای هر دو تیم بهتر شود.

مربی آلومینیوم اراک همچنین بر ضرورت حفظ احترام در فوتبال تأکید کرد و گفت: متأسفانه امروز خیلی راحت به یکدیگر بی‌احترامی می‌کنیم و این موضوع اتفاق خوبی برای فوتبال نیست. زمانی که خودمان فوتبال بازی می‌کردیم، حرمت بزرگ‌ترها حفظ می‌شد و کوچک‌تر و بزرگ‌تر جایگاه مشخصی داشتند.

تقوی افزود: اگر ایرادی وجود داشته باشد، باید با احترام به طرف مقابل گفته شود. من معتقدم باید این حرمت‌ها در فوتبال دوباره جدی گرفته شود.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای دو تیم آلومینیوم اراک و شمس‌آذر قزوین گفت: امیدوارم هر دو تیم در ادامه فصل نتایج خوبی کسب کنند و فوتبال استان‌های قزوین و مرکزی نیز روزهای موفقی را پشت سر بگذارد.