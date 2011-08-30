چهار مرکز آموزشی و رفاهی افتتاح شد

محمود محمد حسن در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این مراکز شامل دو مرکز انفورماتیک و مکاترونیک، مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رهبری و سالن ورزشی است.

وی با بیان اینکه مکاترونیک رشته ای مرکب از برق، مکانیک ‌و کامپیوتر است اظهار داشت: این کارگاه از گرانترین کارگاههای موجود در مرکز است و برای راه اندازی خطوط مدرن و ماشین آلات صنعتی استفاده می شود.

محمدحسن افزود: این مرکز ظرفیت آموزش روزانه 15 نفر را دارد که این افراد طی یک دوره 18 ماهه وارد بازار کار می شوند.



وی اظهار داشت: به رغم تحریم های موجود تجهیزات کارگاه از کشور آلمان وارد شده است.

وی همچنین مرکزانفورماتیک فنی و حرفه ای کرج را از مراکز منحصر به فرد در کشور توصیف کرد.

محمد حسن مرکز علمی کاربردی شهید رهبری را شامل کارگاه های جوشکاری، تراشکاری و... عنوان کرد و افزود: این مرکز از سال آینده کارآموز جذب خواهد کرد.

مدیرکل اداره فنی و حرفه ای استان بیان داشت: ظرفیت این کارگاه تا 40 کارآموز و با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان ساخته شده است.

