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۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۴

در استان البرز/

چهار مرکز آموزشی و رفاهی افتتاح شد

چهار مرکز آموزشی و رفاهی افتتاح شد

کرج- خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فنی و حرفه ای استان البرزگفت: چهار مرکز آموزشی و رفاهی در فنی و حرفه ای این استان افتتاح شد.

محمود محمد حسن در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این مراکز شامل دو مرکز انفورماتیک و مکاترونیک، مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رهبری و سالن ورزشی است.

وی با بیان اینکه مکاترونیک رشته ای مرکب از برق، مکانیک ‌و کامپیوتر است اظهار داشت: این کارگاه از گرانترین کارگاههای موجود در مرکز است و برای راه اندازی خطوط مدرن و ماشین آلات صنعتی استفاده می شود.

محمدحسن  افزود: این مرکز ظرفیت آموزش روزانه 15 نفر را دارد که این افراد طی یک دوره 18 ماهه وارد بازار کار می شوند.

وی اظهار داشت: به رغم تحریم های موجود تجهیزات کارگاه از کشور آلمان وارد شده است.
 
وی همچنین مرکزانفورماتیک فنی و حرفه ای کرج را از مراکز منحصر به فرد در کشور توصیف کرد.
 
محمد حسن مرکز علمی کاربردی شهید رهبری را شامل کارگاه های جوشکاری، تراشکاری و... عنوان کرد و افزود: این مرکز از سال آینده کارآموز جذب خواهد کرد.
 
مدیرکل اداره فنی و حرفه ای استان بیان داشت: ظرفیت این کارگاه تا 40 کارآموز و با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان ساخته شده است.
 
کد مطلب 1396733

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