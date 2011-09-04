اخلاق نقش اساسی در سلامت تشکیلات دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کعبی ظهر شنبه در همایش ملی آموزشی تشکیلاتی بال‌های معرفت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی درباره اخلاق تشکیلاتی افزود: در برخی اوقات اعضای تشکیلات مختلف در کشور تنها به منظور کسب پست و مقام عضو می‌شوند که این مسئله سبب انحراف تشکیلات می‌شود.

عضو حقوق‌دانان شورای نگهبان قانون اساسی بیان داشت: لازم است اعضای تشکیلات پرهیز از امتیاز طلبی را درون سازی و به دور از تعصبات و قوم‌گرایی فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه باید روحیه و تفکر بسیجی را در اعضای تشکیلات تقویت کرد، افزود: اخلاق تشکیلاتی روح هر تشکیلات است که اگر وجود نداشته باشد سبب فروپاشی آن می‌شود.

آیت الله کعبی تصریح کرد: در حوزه اخلاق تشکیلاتی فهرست 48 بندی تهیه شده که نیاز به بررسی‌های گروهی و عمیق در هریک از بندهای مربوطه است.

وی که پرهیز از بدگمانی و تجسس، نصیحت‌های خیرخواهانه، امانت‌داری از جان، مال و آبروی اعضای تشکیلات، دادخواهی و مرزبندی شفاف در امور را از ویژگی‌های ملزم افراد عضو تشکیلات معرفی کرد، یادآور شد: داشتن هویت آزاده وعزت نفس داشتن افراد، توانایی علمی و تخصص لازم داشتن و ولایتمداری خصلت‌های اساسی اعضای تشکیلات است که باید به آن مجهز باشند.

کعبی با اشاره به اینکه تشکیلات بدون مشورت پایداری ندارد، گفت: 30 نکته اساسی در مورد اخلاق تشکیلاتی اعضا وجود دارد که لازم است به صورت شفاف و دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اعضای تشکیلات باید افراد کم هزینه و پرمایه‌ای برای کشور باشند و در حوزه کاری خود ایده‌پروری و خلاقیت را از ملزومات فعالیت خود قرار دهند.

کعبی اظهار داشت: در صورتی که تشکیلات دچار خلاء شود به شکل ایستا در می‌آید و از درون به تهی و پوچی منجر می‌شود.