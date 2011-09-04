دست و پا زدن تئاتر همدان در سن مشکلات/ مسئولان دغدغه تئاتر ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، به رغم اینکه همدان به عنوان میزبان برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان انتخاب شده است، هنرمندان تئاتر استان همچنان از بی توجهی مسئولان به مقوله تئاتر گله مند هستند.

بنا به گفته فعالان این عرصه این امر مشکلاتی را برای تئاتر استان به همراه داشته و عدم حمایت های مالی از هنرمندان باعث شده، در نمایش هایی که روی صحنه می روند، کمیت جایگزین کیفیت شود.

یک کارگردان تئاتر همدانی در گفتگو با مهر در این باره گفت: اوضاع تئاتر در همدان تعریف چندانی ندارد.

مسئولان فرهنگ همدان دغدغه ای به نام تئاتر ندارند

سعید باغبانی افزود: مسئولان هنری استان دغدغه ای به نام تئاتر ندارند و اصلا برایشان مهم نیست که نمایشی در همدان به روی صحنه می رود یا خیر!

باغبانی ادامه داد: برای مثال مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد همدان از زمانی که به این سمت منصوب شد، هیچ یک از نمایش هایی را که در این مدت به روی صحنه رفته، از نزدیک ندیده است

وی تأکید کرد: مشکل هنرمندان تئاتر این است که صحبتهای مسئولان فقط در حد یک شعار باقی مانده است.

وی با بیان اینکه بارها عنوان شده که در صورت اجرای تئاتر فاخر حمایت ها انجام می شود، گفت: اما در عمل شاهد هیچ گونه حمایتی نیستیم.

باغبانی به نمایش "عشق آباد" اشاره کرد و آن را یک نمایش فاخر دانست و ادامه داد: مسئولان اداره ارشاد برای تبلیغ نمایشگاه کتاب همدان 20 هزار پیامک ارسال کردند، اما برای اجرای این نمایش حتی حاضر نشدند هزار پیامک برای اطلاع رسانی در خصوص اجرای آن ارسال کنند.

مطالبات سال گذشته گروه های نمایشی هنوز پرداخت نشده است

وی ادامه داد: مشکل گروه های نمایشی در همدان به اندازه ای است که حتی مطالبات سال گذشته آنان پرداخت نشده و مدیرکل ارشاد نیز توجهی به این موضوع ندارد.

باغبانی ادامه داد: از سال گذشته که هفدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان برگزار شد، تب اجرای نمایش های کودک در استان بالا گرفت اما کیفیت ها بیشتر که نشد هیچ، در بسیاری از نمایش ها کیفیت فدای کمیت شد.

وی با بیان اینکه برای کارگردان فروش بلیت بیشتر اهمیت داشت، ادامه داد: اما این مشکل کارگردان نیست و مشکل مسئولان است زیرا اگر حمایت مادی از هنرمندان صورت بگیرد قطعا کیفیت کارها نیز افزایش می یابد.

هنرمندان باید از سوی مدیران حمایت شوند

باغبانی در ادامه صحبت های خود عنوان کرد: اداره ارشاد شهرستان همدان حمایت خوبی از هنرمندان دارد اما به هر حال بودجه این اداره نیز محدود است و باید از طرف مدیران ارشد و اداره کل تأمین شود ولی متأسفانه مدیرکل ارشاد استان همدان هیچ توجهی به هنرمندان ندارد.

وی اظهار داشت: مدیرکل ارشاد باید حامی هنرمندان باشد و از آنان حمایت کند، اما از زمان ترک مدیرکلی آقای اسماعیلی، هیچ یک از مدیران به اندازه یک صدم وی نیز به هنرمندان بها نداده اند!

این هنرمند تأکید کرد: مدیرکل ارشاد باید به نحوی با هنرمندان برخورد داشته باشد، تا زمانی که پست خود را تحویل داد همه از وی به نیکی یاد کنند اما متأسفانه هم اکنون نه تنها در زمینه تئاتر بلکه در سایر بخش های هنری از جمله موسیقی، گرافیک و هنرهای تجسمی نیز هنرمندان از وضعیت موجود گله و شکایت دارند.

باغبانی همچنین گفت: ما حتی در همدان برای گروه های تئاتر یک صنف هم نداریم و این مسئله نیز از نقاط ضعف به شمار می آید.

چرا مدیران ما باید غیربومی باشند؟

وی ادامه داد: مسئولیت های مختلف بخصوص در بخش های فرهنگی و هنری باید به مدیران بومی سپرده شود زیرا یک مدیر بومی بیشتر برای رسیدگی به مشکلات دلسوزی می کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه 11 دوره در جشنواره تئاتر کودک حضور فعال داشت، گفت: امسال نیز نمایش "شهر شادی" برای حضور در بخش بین الملل جشنواره آماده شده است.

این کارگردان تئاتر تأکید کرد: افرادی که زمان برگزاری جشنواره به همدان می آیند، اعتقادی به توانایی های هنرمندان همدانی ندارند و علت این امر حمایت نشدن هنرمندان همدانی از سوی مسئولان است، چرا که اگر حمایتی صورت گیرد قطعا استعداد هنرمندان نیز شکوفا خواهد شد.

سقف قراردادهای تئاتر در همدان پایین است

باغبانی ادامه داد: قراردادهایی که با گروه های نمایش تهرانی منعقد می شود حداقل چهار تا پنج میلیون تومان است اما سقف قراردادهای هنرمندان همدانی بیش از یک و نیم میلیون تومان نمی شود و کسی هم پاسخگوی این مسئله نیست.

وی در توضیح اینکه چرا برای بخش ویژه به همدان سفارش کار نمی دهند، گفت: اگر برای بخش ویژه جشنواره، بر اساس توانمندی، به گروه های همدانی نیز سفارش نمایش بدهند کمک خوبی به این گروه ها می شود.

باغبانی در بخش پایانی صحبتهای خود ابراز امیدواری کرد: هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان آنگونه که شایسته است برگزار و برای همیشه در همدان ماندگار شود.

با این تفاسیر پرواضح است که استان همدان که داعیه قدمت در اجرای تئاتر را دارد باید هرچه سریعتر از مشکلات گرفتار شده رهایی یابد تا شاید در فرصت باقی مانده امکان رشد و ترقی برای آن مهیا گردد.

پرواضح است که در این زمینه اداره کل ارشاد اسلامی استان همدان و در راس آن مدیر کل این مجموعه باید به عنوان حامی اصلی برنامه های فرهنگی پیشقدم باشد تا شاهد رضایتمندی فعالان این عرصه باشیم.