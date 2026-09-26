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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

درگذشت پیشکسوت برجسته هنر ضریح‌سازی

درگذشت پیشکسوت برجسته هنر ضریح‌سازی

استاد «سید مصطفی احمدی»، پیشکسوت نامدار هنر ضریح‌سازی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه فرهنگی، هنری و خادمان اعتاب مقدسه در سوگ درگذشت استاد سید مصطفی احمدی، پیشکسوت نامدار هنر قدسی ضریح‌سازی و دارنده نشان درجه‌یک هنری نشستند؛ هنرمند فرزانه‌ای که عمر پربرکت خویش را صرف تلفیق و تجلی هنرهای کهن و قدسی بر گرداگرد مضاجع منور اهل‌بیت صلوات الله علیهم اجمعین کرد.

استاد احمدی از سرآمدان ضریح‌سازی کشور بود که با تسلط بر مجموعه‌ای از هنرهای اصیل و سنتی، یادگارهایی بی‌بدیل و جاودان در تاریخ هنر شیعی بر جای گذاشت. طراحی، ساخت و اجرای بسیاری از ضریح‌ها و درهای متبرکه در اعتاب مقدسه، همچون حرم امیرالمؤمنین(ع) در نجف، حرم سیدالشهدا و شهدای کربلا و حرم‌های کاظمین و سامرا و همچنین حرم‌های امام‌زادگانی همچون حبیب‌بن‌مظاهر، امامزاده محمد، ابراهیم مجاب و صدها بارگاه امامزادگان در ایران، عراق و سوریه، بخشی از کارنامه درخشان این خادم بااخلاص است.

این استاد متعهد علاوه بر تربیت نسلی از شاگردان مخلص در هنرهای آیینی، در سال‌های پایانی حیات و با وجود تحمل رنج ناشی از بیماری سخت، تا واپسین لحظات هرگز از مسیر خدمت و خلق آثار قدسی بازنماند و جلوه‌ای باشکوه از اخلاص و ارادت را به نمایش گذاشت.

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در فقدان این خادم بااخلاص با صدور پیامی نوشت: آن فقید سعید، عمر پربار خویش را وقف اعتلای هنرِ قدسی نمود و با ساخت درب‌ها و ضریح‌های مضاجع شریف آل الله (ع) از جمله اعتاب مقدسه نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، کوفه و دیگر اماکن زیارتی عراق، سوریه و ایران نام خود را در تاریخ هنر شیعی ماندگار کرد. ایستادگی مثال‌زدنی آن استاد در ایام بیماری و تداومِ مجاهدت هنری تا آخرین لحظات حیات پر برکتش، جلوه‌ای از عشق عمیق ایشان به ساحت مقدس اهل‌بیت صلوات الله علیهم اجمعین بود.

پیکر این خادم خاندان عصمت و طهارت بنا بر وصیت خود در کنار مضجع شریف امامزاده محمد (ع) شهرستان خمینی شهر در استان اصفهان آرام گرفت.

کد مطلب 6959005
سیده فاطمه سادات کیایی

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