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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

ریزش بیش از ۱۰۳ هزار واحدی شاخص کل بورس

ریزش بیش از ۱۰۳ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت بیش از ۱۰۳ هزار واحدی به ۷ میلیون و ۱۵۳ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اطلاعات بازار سرمایه، معاملات بورس در ساعت ۱۲:۴۳:۱۷ روز ۴ مهر ۱۴۰۵ در حالی به پایان رسید که شاخص کل با کاهش ۱۰۳ هزار و ۹۵۵.۱۳ واحدی به ۷ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۸۸.۲۹ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۹ هزار و ۱۹۶.۹ واحدی، در سطح یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۸۲۳.۴۳ واحد ایستاد. ارزش بازار در پایان معاملات ۲۰۷ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۵۸۸.۷۲ میلیارد واحد گزارش شد.

بر اساس این گزارش، در جریان معاملات امروز یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۷۵۵ معامله انجام شد. ارزش معاملات به ۴۳۵ هزار و ۴۶۲.۸۵ میلیارد واحد و حجم معاملات به ۷۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیون واحد رسید.

کد مطلب 6959003
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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