ریزش بیش از ۱۰۳ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اطلاعات بازار سرمایه، معاملات بورس در ساعت ۱۲:۴۳:۱۷ روز ۴ مهر ۱۴۰۵ در حالی به پایان رسید که شاخص کل با کاهش ۱۰۳ هزار و ۹۵۵.۱۳ واحدی به ۷ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۸۸.۲۹ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۹ هزار و ۱۹۶.۹ واحدی، در سطح یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۸۲۳.۴۳ واحد ایستاد. ارزش بازار در پایان معاملات ۲۰۷ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۵۸۸.۷۲ میلیارد واحد گزارش شد.

بر اساس این گزارش، در جریان معاملات امروز یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۷۵۵ معامله انجام شد. ارزش معاملات به ۴۳۵ هزار و ۴۶۲.۸۵ میلیارد واحد و حجم معاملات به ۷۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیون واحد رسید.