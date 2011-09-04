مدال طلا، نقره و برنز مسابقات به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی رقابت‎های بدمینتون بین‏المللی زیمباوه شنبه شب در شهر "حراره" برگزار شد که طی آن علی شاه‌حسینی با پیروزی برابر کاوه مهرابی به عنوان قهرمانی مدال طلا دست یافت. سروش اسکندری نیز که با شکست برابر کاوه مهرابی از صعود به فینال بازمانده بود همراه با "مورات سن" از ترکیه به عنوان مشترک سومی دست یافت.

بدین ترتیب مسابقات بدمینتون بین‌المللی زیمباوه با کسب سه مدال طلا، نقره و برنز برای علی شاه‌حسینی، کاوه مهرابی و سروش اسکندری به پایان رسید. این رقابت‌ها با حضور ورزشکارانی از ترکیه، اتریش، سریلانکا، مراکش، موریس، استرالیا، ایران و زیمباوه در شهر حراره برگزار شد.

