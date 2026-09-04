مهلت ۵ روزه دادستانی برای ساماندهی وضعیت ۹ خانواده در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقینژاد اظهار کرد: در پی گزارشها و انتشار تصاویری از وضعیت نامناسب محل سکونت ۹ خانواده در یکی از محلات گرگان بازدیدی صورت گرفت و دستور پیگیری فوری صادر شد.
وی با اشاره به مشکلات متعدد ساکنان این سکونتگاه غیررسمی اظهار کرد: محل زندگی این خانوادهها شامل چند اتاقک فاقد ایمنی و امکانات بهداشتی مناسب است و علاوه بر این، برخی کودکان این خانوادهها از تحصیل بازماندهاند و تعدادی از افراد نیز نیازمند دریافت خدمات درمانی و توانبخشی هستند.
وی افزود: با بررسی وضعیت موجود، دستورات لازم برای رسیدگی به مشکلات این خانوادهها صادر و تکالیف مشخصی برای هر یک از دستگاههای مسئول تعیین شده است تا با همکاری و اقدام فوری، مشکلات موجود برطرف شود.
دادستان مرکز استان گلستان با بیان اینکه پروندههای حمایتی خانوادههای واجد شرایط نیز بهصورت ویژه پیگیری خواهد شد، گفت: وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل این خانوادهها نیز در معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان با حساسیت دنبال میشود.
رزاقینژاد تأکید کرد: تأخیر در انجام وظایف قانونی دستگاهها در موضوعات مرتبط با حقوق عامه پذیرفتنی نیست و دادستانی عملکرد دستگاههای مسئول در اجرای تصمیمات اتخاذشده را بهصورت مستمر رصد و پیگیری خواهد کرد.
وی با اعلام مهلت پنجروزه برای دستگاههای مرتبط افزود: مدیران دستگاههای مسئول موظفند طی این مدت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود برای حمایت و رسیدگی به وضعیت این ۹ خانواده اقدام کنند.
دادستان مرکز استان گلستان خاطرنشان کرد: دادستانی تا زمان تعیین تکلیف و رفع مشکلات این خانوادهها، روند اقدامات دستگاههای اجرایی را پیگیری خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه قصور یا ترک فعل، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
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