به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتسال ایران امروز جمعه با برگزاری ۶ دیدار از ساعت ۱۷ پیگیری شد که در یکی از مهم‌ترین بازی‌های این هفته تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان در خانه مقابل فولاد زرند متوقف شد تا برای سومین بازی متوالی نتواند طعم برد را بچشد.



تیم مس سونگون نیز در تبریز میزبان شهرداری ساوه بود و به سختی و با نتیجه ۲ بر یک توانست حریف خود را از پیش رو بردارد تا با ۹ امتیاز همچنان صدرنشین جدول باشد.



نتایج بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:



* سن ایچ ساوه ۲ - پالایش نفت شازند ۳



* دلسوختگان اهل بیت قم ۵ - شهید شیری قزوین ۲



* مس سونگون ۲ - شهرداری ساوه یک



* دائم پناه مشهد ۱ - پالایش نفت بندرعباس ۴



* گیتی پسند یک - فولاد زرند ایرانیان یک



* گهر زمین سیرجان ۴ - پالایش نفت اصفهان صفر