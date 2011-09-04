رانندگان سرویسهای مدارس باید گواهی صلاحیت رانندگی دریافت کنند

کریم افشار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر کرج به عنوان نماینده مدیریت شهری و با استناد بر مواد قانونی آئین نامه 19 و دستورالعمل اجرایی آماده اجرای طرح ساماندهی سرویس های مدارس شد.

وی عنوان کرد: صدور مجوز های قانونی جهت سرویس مدارس همزمان با اجرای این طرح ارائه می شود.

نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری با اشاره به ساماندهی دو هزار و 400 دستگاه خودروی سرویس مدارس در سال گذشته بیان کرد: این مهم به منظور اجرای ضوابط و قوانین مرتبط با بهبود کیفی و کمی سرویس مدارس و با توجه به مصوبات کارگروه ماده 18 آئین نامه ریاست جمهوری توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر کرج بررسی و اقدام شد.

افشار با یادآوری هماهنگی های صورت گرفته طی سال گذشته با انجمن اولیا و مربیان مبنی نصب برچسب سازمان تاکسیرانی بر روی خودروهای سرویس مدارس عنوان کرد: این توافق برای سال تحصیلی جاری نیز قابلیت اجرا دارد.

این مسئول تاکید کرد: بر این اساس به منظور افزایش ایمنی و ساماندهی، خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس مکلف است، برچسب ویژه سرویس مدارس را بر روی این خودرو ها نصب کنند.

وی گفت: طبق قانون از ادامه کار خودروهای فاقد برچسب در طول سال تحصیلی توسط بازرسی سازمان تاکسیرانی و پلیس راهور ضمن جلو گیری از ادامه فعالیت با متخلف نیز برخورد قانونی می‌شود.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کرج با تاکید بر ارائه خدمات مناسب به منظور رفاه و خدمات رسانی جامع به دانش آموزان، اظهارداشت: ایجاد امنیت و حفظ سلامتی دانش آموزان و کاهش نگرانی خانواده ها از گزینه های مهمی است که در اجرای این طرح به آن توجه ویژه ای شده است.

افشار با بیان اینکه بسترهای امنیتی سرویس مدارس به نحو شایسته ای فراهم می شود، عنوان کرد: سرویسهای مدارس کرج از نظر صلاحیت فردی و اخلاقی و داشتن پروانه تاکسیرانی مورد بررسی کارشناسی در این سازمان قرار می گیرند.



وی داشتن معاینه فنی معتبر و دارا بودن بیمه کامل سرنشین برای خودروها و تاکسی‌های سرویس مدارس را الزامی دانست و تاکید کرد: مجموع رانندگان خودروهای سرویس مدارس باید نسبت به اخذ گواهی صلاحیت رانندگی سرویس مدارس از سازمان تاکسیرانی اقدام کنند.