پیکهای موتوری در کرج ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، داود شعبانی گفت: این مهم با هدف سازماندهی عملکرد پیک های موتوری و به همت سازمان پایانه های کرج در حال پیگیری است.

وی اظهارداشت: چگونگی برنامه ریزی و تدوین سیاست های لازم برای این مهم به صورت اقدامات کارشناسی شده تهیه شده است.

شعبانی با اشاره به تلاش مسئولان ذیربط در اجرای این طرح، عنوان کرد: برنامه ها و برداشت های لازم برای کاربردی تر کردن این طرح بر اساس تجربیات سازمان هایی که در گذشته اقدام به اجرای این طرح کرده اند، گرفته شده است.

وی اذعان داشت: استفاده از روشهای الگویی باعث کاهش میزان خطا و مشکل در اجرای طرح است.

این مسئول با بیان اینکه راه اندازی پیک موتوری در حیطه فعالیت های سازمان پایانه ها نیست، اظهارداشت: با این وجود این سازمان پیگیر این امر است و با راه اندازی پیک موتوری با محوریت سازمان پایانه های کرج فعالیت این پیک ها نیز ساماندهی می شود.

شعبانی با اشاره به اینکه پیک های موتوری فعال در سطح شهر به شکل خود جوش عمل می کنند ادامه داد: پیکهای موتوری با اجرای این طرح تحت پوشش یک شرکت خاص فعال می شوند.

وی با تاکید بر اجرای سیستم اتوماسیون در اجرای طرح راه اندازی پیک موتوری واحد و سازماندهی شده افزود: در اجرای این طرح پیک ها و موتور ها به صورت متحد الشکل دیده شده اند.

مدیرعامل سازمان پایانه های کرج عنوان کرد: فراهم کردن محل های تجمیع مناسب در پایانه های کرج شامل پایانه شهید چمران، حصارک و آزادگان از دیگر برنامه هایی است که در قالب اجرای این طرح صورت می گیرد.

شعبانی با بیان اینکه مطالعات اولیه و پیوستهای اجتماعی این طرح آماده شده است از پیگیری یک ساله اجرای این طرح توسط سازمان پایانه های کرج خبر داد.

وی اطمینان از هویت شخصی افراد علاقمند به کار پیک موتوری را مهم ارزیابی کرد و اذعان داشت: سازماندهی پیک های موتوری زمینه ساز افزایش ضریب ایمنی در خصوص جا به جایی امانات شهروندان است.

