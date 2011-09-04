به گزارش خبرگزاری مهر، علی آدمی با بیان اینکه این مجموعه با هدف ترسیم الگوی شایستگی نخبگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تهیه شده است، عنوان کرد: این مدل شایستگی برای اعضای هیئت علمی، معاونان فرهنگی و اجتماعی، مدیران و کارشناسان فرهنگی در دانشگاههای کشور تبیین شده است.
وی با اشاره به تشکیل معاونت مستقل فرهنگی و اجتماعی در اکثر دانشگاههای کشور، گفت: این مجموعه در پاسخ به نیاز معاونتهای فرهنگی و اجتماعی برای دستیابی به یک الگوی شایستگی علمی و اجرایی، در حاشیه نشست آتی معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای کشور در ارومیه رونمایی خواهد شد.
آدمی شناخت مهارتها و شایستگیهای خاص مورد نیاز مسئولان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها را مهم ارزیابی کرد و اظهار کرد: تلاشهایی در جهت شناخت این مهارتها و ویژگیها با الهام از ادبیات مدیریت عمومی و آموزش عالی و در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خاص جامعه اسلامی ایران، صورت گرفته و مورد توجه مجموعه کتابهای الگوی شایستگی مسئولان فرهنگی دانشگاهها بوده است.
وی عمق بخشیدن به نگرشهای علمی و فرهنگی، تعمیق فرهنگ گفتگو، کار جمعی، ارتقای تنوع و غنای فرهنگی و نظریهپردازی برای حل مسایل و بحرانهای جهانی را از نقشها و کارکردهای آموزش عالی دانست و افزود: همچنین آموزش عالی رسالتهایی مانند آماده کردن جامعه برای برخورد ریشهای با مسایل و مشکلات، کاویدن جنبههای نظری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها، مشارکت در حل و فصل آسیبها و تدوین سیاست و راهبرد برای مقابله با آنها را بر عهده دارد.
مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامهریزی اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه یکی از چالشهای عمده امروزه نظامهای آموزش عالی، بحث کیفیت و نحوه بهبود، ارتقاء و تضمین نیروی انسانی پرورش یافته در آن است، افزود: هر چند کیفیت یک مفهوم تازه و بدیع در آموزش عالی نیست؛ اما در مباحث کنونی مربوط به سیاستگذاری در جهت پیشرفت و اصلاح آموزش عالی این موضوع به یک عامل تعیین کننده تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در طراحی مطلوب نظام آموزشی در ایران با الهام از نگاه تمدن ایرانی ـ اسلامی به ویژه در دهههای اخیر تلاش شده است تا آرمان دانشگاه اسلامی به شکل علمی و کاربردی نمود خارجی پیدا کند.
آدمی با بیان اینکه دانشگاههای ما به دنبال دست یافتن به الگوی متوازنی از پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند، افزود: بر اساس این رویکرد نیاز است که به نقش فکری و عملی آموزش و نهاد علم توجه ویژهای شود.
مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامهریزی اجتماعی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال جاری بر تدوین نظام شایستگیهای مورد نیاز مسئولیتهای اداری، اظهار کرد: ایشان با تعیین اولویتهای نظام اداری، جامعه را به سمت توسعه و تعالی پیش از پیش رهنمون کردهاند.
وی با بیان اینکه پیشرفت در آموزش عالی مقولهای است که اکثر ملل و کشورهای دنیا به دنبال آن هستند، تصریح کرد: ویژگی نظام آموزش عالی در ایران این است که الگوی حرکت خود را بر اساس نگاه تمدنی به ظرفیتهای استوار و ریشهدار تمدن اسلامی ـ ایرانی بنا کرده است، از این رو توجه به فرهنگ به عنوان مجموعهای از نهادها، ارزشها، آداب و سنن، زبان، دین، الگوهای رفتاری و سبک زندگی شالوده این حرکت علمی را قوام میبخشد.
بنابر این گزارش سه جلد از مجموعهکتابهای الگوی شایستگی مسئولان فرهنگی دانشگاههای کشور، با محوریت الگوی شایستگی معاونان فرهنگی،مدیران فرهنگی و اعضای هیئت علمی که هفته آینده در حاشیه نشست معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای کشور در ارومیه رونمایی خواهد شد، به همت احسان چیتساز و به سفارش دفتر مطالعات فرهنگی و برنامهریزی اجتماعی تهیه شدهاست.
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