تارتار تشویق شد؛ کری‌ هواداران استقلال و پرسپولیس بالا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، در فاصله کمتر از چند ساعت تا آغاز دربی ۱۰۷ پایتخت، فضای ورزشگاه نقش جهان تحت تأثیر حضور هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس قرار گرفته است.

مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس، پیش از آغاز این دیدار با حضور در زمین چمن ورزشگاه نقش جهان از وضعیت زمین بازدید کرد که حضور او با تشویق شدید هواداران پرسپولیس همراه شد.

همچنین برخی از بازیکنان پرسپولیس از جمله مهدی تیکدری‌نژاد، محمدمهدی زارع، پوریا شهرآبادی و امیرحسین محمودی پیش از سایر اعضای تیم وارد ورزشگاه شدند و با حضور در زمین، شرایط ورزشگاه و کیفیت چمن نقش جهان را از نزدیک بررسی کردند.

حضور این بازیکنان نیز با واکنش هواداران پرسپولیس همراه شد و آنها به‌شدت بازیکنان تیم خود را مورد تشویق قرار دادند.

در سوی دیگر، هواداران استقلال که در بخش مربوط به خود در ورزشگاه مستقر شده‌اند، در واکنش به حضور اعضای تیم رقیب، با سر دادن شعارهایی علیه پرسپولیس و هواداران این تیم به کری‌خوانی پرداختند.

با نزدیک شدن به زمان آغاز مسابقه، فضای نقش جهان بیش از پیش تحت تأثیر کری‌خوانی و تشویق هواداران دو تیم قرار گرفته و بر تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه افزوده می‌شود.

میلاد میداوودی مربی استقلال، به همراه یاسر آسانی و علیرضا کوشکی وارد چمن ورزشگاه نقش جهان شدند.



این سه استقلالی برای بازدید از زمین چمن و بررسی شرایط ورزشگاه پیش از آغاز دیدار راهی زمین شدند که حضور آنها با تشویق شدید هواداران استقلال حاضر در ورزشگاه همراه شد.



هواداران استقلال با دیدن میداوودی، آسانی و کوشکی به تشویق آنها پرداختند و فضای سکوهای آبی ورزشگاه نقش جهان برای دقایقی تحت تأثیر این استقبال قرار گرفت.

دربی ۱۰۷ پایتخت از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.