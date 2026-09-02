محمد مهدی نیازمند در حاشیه مراسم دوره تشکیلاتی یاوران ولایت در چابکسر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دوره یاوران ولایت خواهران بسیج دانش آموزی استان گیلان با حضور ۱۲۰ دانش آموز در مجتمع فرهنگی تربیتی شهید مطهری چابکسر آغاز شده است که در این دوره دانش آموزان به مهارت افزایی و توانمند شدن در حوزه‌های مختلف می‌پردازند.

وی افزود: دانش آموزان با آشنا شدن مباحث معرفتی، مهارتی و تشکیلاتی آماده می شوند تا بتوانند با آغاز سال تحصیلی در مدارس خودشان ایفای نقش در عرصه‌های فرهنگی علمی جهادی کنند تا بتوانند با برنامه‌های مختلف ماموریت های را در بسیج برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و کمک به مجموعه پرورشی و تربیتی در مدارس دنبال کنند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی گیلان با اشاره به محورهای معرفتی این دوره گفت: مباحثی همچون شناخت حق و باطل، ویژگی‌های آن، موضوع حجاب و عفاف و تقویت هویت دخترانه از جمله آموزش‌هایی است که به دانش‌آموزان ارائه می‌شود تا بتوانند این مفاهیم را در محیط مدرسه به هم‌کلاسی‌های خود منتقل کنند.

وی افزود: در مورد بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی، رسانه و آسیب های که در مجازی وجود دارد هم نکاتی به دانش آموزان آموزش داده می شود.

نیازمند تصریح کرد: تدارک برای انجام برنامه های ورزشی و تفریحی و توانمند کردن دانش آموزان در بخش تشکیلاتی و مهارتی هم دیده شده که یکی از بخش‌های مهم این دوره است و نیز حضور مربیان در کنار دانش آموزان از ویژگی های خاص و مشخص این دوره است که امیدواریم با بهره‌گیری از این مربیان دانش آموزان بتوانند نقش خودشان را در مدرسه به خوبی ایفا کنند.