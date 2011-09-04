نقش دانشگاهها در احیای فرهنگ موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور در گرگان تصریح کرد: حوزه ها و دانشگاه ها باید تعامل خود را بیشتر کنند چرا که هر دو نهاد در امر فرهنگ سازی نقشی بارز و تعیین کننده دارند و به عنوان پاسداران ارزش های فرهنگی در جامعه به شمار می آیند.

وی افزود: دانشگاه ها در بحث آموزش و حصول پیشرفت های عظیم علمی گامی جدی در این عرصه برداشته اند که خود این پیشرفت ها بستر مناسب برای اعتلای بخش فرهنگی جامعه را نیز سبب خواهد شد.

وی عنوان کرد: جوانان ایران اسلامی، بهترین جوانان دنیا هستند که سرمایه انسانی و معنوی کشور را تشکیل می دهند که در مسیر تحصیل علم، ادب و ایمان همواره موفق بوده اند. نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: کشوری مانند ایران اسلامی که هم دارای معادن و منابع بسیار غنی است و هم دارای بهترین سرمایه های علمی و معنوی کشور است باید جوانان خود که مدیران آینده هستند را برای قبول مسئولیت آماده کند.

آیت الله نورمفیدی اذعان داشت: جوانان نیز باید خود را برای قبول مدیریت کشور با شرایط موجود و آینده آماده کنند.

وی با اشاره به نقش فرهنگ در جامعه گفت: فرهنگ ها می توانند در انحطاط و سقوط و یا تعالی و پیشرفت جوامع نقش موثری داشته باشند و کسانیکه در زمینه امور فرهنگی مسئولیت دارند می توانند از فرهنگ بعنوان ابزاری در جهت توسعه و یا انحطاط استفاده کنند.

وی افزود: خداوند متعال نیز بارها در خصوص مسائل در زمینه های فرهنگی در کتاب مقدس آسمانی مطالبی را بیان داشته که می توان بهترین رهنمودها را از آن استخراج کرد.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به داستان فرعون در قرآن گفت: فرعون به عنوان نهاد استکبار وحد اعلای دیکتاتوری و ظلم در جامعه، برای اینکه مردم مصر را مسخر خود گرداند و آنان را استثمار کند، آنان را جامعه ای بی اصل و نسب و بی ریشه معرفی کرد و مردم مصر نیز به عنوان ملتی از درون تهی شده، این تلقینات را باور کرد.

نماینده ولی فقیه در گلستان عنوان کرد: خداوند از ملتی که از ارزش های دینی و فرهنگی خود بیگانه شده اند بعنوان فاسقین یاد می کند.

وی ادامه داد: دو چیز در جوامع می توانند در فرهنگ سازی نقش داشته باشند، یکی دین و دیگری مسئولان و مدیران دست اندرکار و شخصیت های برجسته علمی، فرهنگی، سیاسی و ... که هر کدام به نحوی در اینا روند ایفای نقش می کنند.