بیشترین آمار حوادث دانش آموزان فارس مربوط به دبستانی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور شناسایی و پیشگیری از حوادثی که منجر به بروز آسیب در دانش آموزان می شود، واحد بهداشت مدارس دانشگاه اقدام به بررسی اپیدمیولوژیک حوادث در 20 مدرسه استان فارس در هر سه مقطع تحصیلی کرد که بر اساس آن مشخص شد بیشترین آمار حوادث در مدارس ابتدایی و از بین آنها مربوط به دانش آموزان کلاس پنجمی است.

بر اساس این بررسی که از طریق پرسشنامه صورت گرفت، 47 درصد این حوادث در فصل پائیز روی داده که 58 درصد آنها در پسران بوده است.

سرخوردن با 32.3 درصد بیشترین علت حادثه ها و دست با 41.2 درصد بیشترین عضو آسیب دیده در بین دانش آموزان استان فارس گزارش شده است.

بیشترین وقوع حادثه نیز با 58.4 درصد، محوطه مدرسه گزارش شده و همچنین از 17 مورد مرگ در اثر سوانح و حوادث در سال تحصیلی مورد مطالعه، 11 مورد آن مربوط به دانش آموزان مقطع ابتدایی است.

مدرسه به عنوان مکانی مطمئن در پرورش دانش آموزان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. ایجاد محیط بهداشتی سالم آموزشی می تواند در حفظ و تامین تندرستی و سلامت دانش آموزان نقش داشته و از ابتلا به بیماری و ایجاد حوادث در آنان جلوگیری کند بنابراین دستیابی به میزان بروز سوانح و حوادث و علل آن جهت برنامه ریزی اصولی برای پیشگیری از حوادث ضروری است.